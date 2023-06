Đại gia Nguyễn Đỗ Lăng và loạt CEO thao túng chứng khoán xộ khám

CEO APEC Nguyễn Đỗ Lăng: Ngày 28/6, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội thao túng thị trường chứng gồm: ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS); Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Lăng); Phạm Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Thanh, kế toán trưởng; Phạm Thị Đức Việt, phó phòng dịch vụ khách hàng. Các bị can bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam được biết đến là “họ APEC”, liên quan tới hệ sinh thái APEC Group. Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết: Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố từ 29/3/2022 về tội thao túng thị trường chứng khoán. Đến nay, gần 20 bị can bị khởi tố về tội danh này. Ông Quyết chỉ đạo 2 em gái cùng một số người khác sử dụng các tài khoản đã mở để mua bán chứng khoán, thao túng thị trường, đẩy giá cổ phiếu FLC từ 15.500 đồng lên 24.050 đồng/cổ phiếu, tăng 64%. Sau đó chỉ đạo bán 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu với giá trung bình 22.586 đồng/cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước giao dịch. Số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính 975 tỷ đồng. Ông Quyết cùng một số bị can còn bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings Đỗ Thành Nhân: Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội tuyên án cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings Đỗ Thành Nhân 5 năm 6 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Bản án cho thấy, Nhân thống nhất với Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán đứng tên nhân viên, người thân và dùng tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư để mua khối lượng lớn mã BII, TGG. Từ số tiền vay 700 tỷ đồng, Nhân và Nam đã bàn bạc kịch bản thao túng mã BII, TGG. Nam chỉ đạo nhân viên sử dụng 17 tài khoản mua khối lượng lớn các cổ phiếu này ở vùng giá thấp 1.000 – 2.000 đồng/cp, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh, tạo cung cầu giả tạo, tạo giá đóng cửa mới dẫn đến đẩy giá cổ phiếu tăng cao. Kết thúc hành vi thao túng, các bị cáo bán cổ phiếu, thu lời 154 tỷ đồng. Hiện ông Nhân đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam: Cũng liên quan đến vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Công ty Chứng khoán Trí Việt, ngày 12/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Đức Nam (cựu Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) 4 năm tù. Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần ASA Nguyễn Văn Nam: Đầu năm 2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần ASA về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Văn Nam đã có hành vi tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu Công ty cổ phần liên danh SANA WMT (nay là Công ty cổ phần ASA, mã ASA). Nguyễn Văn Nam đã có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA, tương đương 70 tỷ đồng, niêm yết bổ sung 7 triệu cổ phiếu ASA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính. Nữ đại gia Phạm Thị Hinh thao túng giá chứng khoán: Tháng 5/2020, TAND TP Hà Nội tuyên Phạm Thị Hinh (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT công ty KSA, cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP chứng khoán VSM) 18 tháng tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Theo bản án, năm 2015, bà Hinh thực hiện tăng vốn điều lệ công ty KSA bằng cách phát hành thêm 56,5 triệu cổ phiếu mã KSA chào bán ra công chúng và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận lưu ký trên thị trường chứng khoán. Khi phát hành, giá cổ phiếu KSA giảm mạnh, bà Hinh chỉ đạo nhân viên lập 69 tài khoản để giao dịch chéo cổ phiếu KSA, nhằm tăng giá cổ phiếu và tăng tính thanh khoản. Đồng thời chỉ đạo nhân viên Công ty chứng khoán MSI lập, sử dụng 69 tài khoản để thực hiện lệnh mua - bán, tạo cung cầu giả trên thị trường để thu hút các nhà đầu tư giao dịch mã cổ phiếu KSA.1.496 nhà đầu tư bị thiệt hại hơn 8 tỷ đồng từ hành vi của nhóm bị cáo. (Ảnh minh họa) >>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung nhà lãnh đạo Apec Group Nguyễn Đỗ Lăng. Nguồn: VietTimes

CEO APEC Nguyễn Đỗ Lăng: Ngày 28/6, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội thao túng thị trường chứng gồm: ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS); Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Lăng); Phạm Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Thanh, kế toán trưởng; Phạm Thị Đức Việt, phó phòng dịch vụ khách hàng. Các bị can bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam được biết đến là “họ APEC”, liên quan tới hệ sinh thái APEC Group. Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết: Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố từ 29/3/2022 về tội thao túng thị trường chứng khoán. Đến nay, gần 20 bị can bị khởi tố về tội danh này. Ông Quyết chỉ đạo 2 em gái cùng một số người khác sử dụng các tài khoản đã mở để mua bán chứng khoán, thao túng thị trường, đẩy giá cổ phiếu FLC từ 15.500 đồng lên 24.050 đồng/cổ phiếu, tăng 64%. Sau đó chỉ đạo bán 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu với giá trung bình 22.586 đồng/cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước giao dịch. Số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính 975 tỷ đồng. Ông Quyết cùng một số bị can còn bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings Đỗ Thành Nhân: Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội tuyên án cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings Đỗ Thành Nhân 5 năm 6 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Bản án cho thấy, Nhân thống nhất với Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán đứng tên nhân viên, người thân và dùng tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư để mua khối lượng lớn mã BII, TGG. Từ số tiền vay 700 tỷ đồng, Nhân và Nam đã bàn bạc kịch bản thao túng mã BII, TGG. Nam chỉ đạo nhân viên sử dụng 17 tài khoản mua khối lượng lớn các cổ phiếu này ở vùng giá thấp 1.000 – 2.000 đồng/cp, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh, tạo cung cầu giả tạo, tạo giá đóng cửa mới dẫn đến đẩy giá cổ phiếu tăng cao. Kết thúc hành vi thao túng, các bị cáo bán cổ phiếu, thu lời 154 tỷ đồng. Hiện ông Nhân đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam: Cũng liên quan đến vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Công ty Chứng khoán Trí Việt, ngày 12/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Đức Nam (cựu Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) 4 năm tù. Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần ASA Nguyễn Văn Nam: Đầu năm 2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần ASA về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Văn Nam đã có hành vi tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu Công ty cổ phần liên danh SANA WMT (nay là Công ty cổ phần ASA, mã ASA). Nguyễn Văn Nam đã có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA, tương đương 70 tỷ đồng, niêm yết bổ sung 7 triệu cổ phiếu ASA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính. Nữ đại gia Phạm Thị Hinh thao túng giá chứng khoán: Tháng 5/2020, TAND TP Hà Nội tuyên Phạm Thị Hinh (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT công ty KSA, cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP chứng khoán VSM) 18 tháng tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Theo bản án, năm 2015, bà Hinh thực hiện tăng vốn điều lệ công ty KSA bằng cách phát hành thêm 56,5 triệu cổ phiếu mã KSA chào bán ra công chúng và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận lưu ký trên thị trường chứng khoán. Khi phát hành, giá cổ phiếu KSA giảm mạnh, bà Hinh chỉ đạo nhân viên lập 69 tài khoản để giao dịch chéo cổ phiếu KSA, nhằm tăng giá cổ phiếu và tăng tính thanh khoản. Đồng thời chỉ đạo nhân viên Công ty chứng khoán MSI lập, sử dụng 69 tài khoản để thực hiện lệnh mua - bán, tạo cung cầu giả trên thị trường để thu hút các nhà đầu tư giao dịch mã cổ phiếu KSA.1.496 nhà đầu tư bị thiệt hại hơn 8 tỷ đồng từ hành vi của nhóm bị cáo. (Ảnh minh họa) >>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung nhà lãnh đạo Apec Group Nguyễn Đỗ Lăng. Nguồn: VietTimes