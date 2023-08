Top 10 mẫu ôtô gầm cao giữ giá nhất năm 2023

Những mẫu xe SUV gầm cao không chỉ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như khoảng sáng gầm xe lớn, thiết kế trẻ trung, hiện đại, nhiều tiện nghi, không gian nội thất rộng rãi và thoải mái... mà còn giúp người sử dụng cầm lái trên mọi cung đường dễ dàng, thuận tiện hơn. Khi mua xe, bên cạnh thông số, giá cả, màu sắc, yếu tố được người tiêu dùng cân đo đong đếm kỹ lưỡng hơn cả là lựa chọn thương hiệu nào có tỉ lệ mất giá thấp nhất. Và những mẫu xe gầm cao khi được chọn mua cũng không ngoại lệ. Hãy cùng điểm qua top 10 ôtô gầm cao uy tín và giữ giá tốt nhất hiện nay trên thế giới. Jeep Wrangler

Theo khảo sát của iSeeCars, sau 5 năm đầu tiên sử dụng, Jeep Wrangler chỉ mất khoảng 7,3% tương đương 2.361 USD (khoảng 56 triệu đồng) so với giá trị bán ban đầu. Không chỉ được đánh giá cao về độ bền, Wrangler còn luôn duy trì thiết kế mang tính biểu tượng của hãng, vì vậy ngay cả những mẫu cũ hơn cũng không bị lỗi thời. Toyota 4Runner

Toyota 4Runner được đánh giá cao ở độ bền và sự tin cậy minh chứng bởi việc xe vẫn còn bán được giá 30.010 USD (khoảng 712 triệu đồng) sau 5 năm sử dụng, chỉ mất giá 30%. Là dòng SUV đáp ứng thị hiếu người dùng tại Mỹ, Toyota 4Runner sở hữu phong cách hầm hố, vóc dáng nam tính đầy mạnh mẽ. Như bao sản phẩm SUV của Toyota, dòng xe 4Runner rất bền bỉ và ít gặp hỏng hóc vặt. Subaru Crosstrek



Subaru là thương hiệu có khả năng duy trì giá trị tốt nhất so với bất kỳ cái tên nào trong ngành, với hầu hết các loại xe của hãng đều giữ được giá trị ở mức cao theo các mốc 3 năm, 5 năm và 7 năm. Trong đó, mẫu xe có khả năng duy trì giá trị tốt nhất là Subaru Crosstrek, xe được xây dựng trên nền tảng toàn cầu của Subaru. Người dùng có thể nhận lại tới 82% số tiền của mình nếu bán Crosstrek sau 5 năm và khoảng 67% giá trị ban đầu nếu bán lại xe sau 7 năm. Toyota C-HR

Theo một số khảo sát, Toyota C-HR chỉ mất khoảng 30,9% giá trị ban đầu sau 5 năm sử dụng. Dù so với các đối thủ cùng phân khúc, chiếc xe này vẫn còn nhiều thiếu sót như: không có dẫn động bốn bánh, khả năng vận hành chưa đủ mạnh nhưng nó vẫn xứng đáng là chiếc crossover phổ thông bền bỉ, đáng tin cậy. Lexus NX 350

Nhắc đến độ bền bỉ và giữ giá thì không thể nào bỏ qua được thương hiệu Nhật Bản - Lexus. Theo khảo sát, Lexus NX 350 chỉ mất giá 34% sau 5 năm đầu tiên sử dụng. Với diện mạo nổi bật, cùng động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.4L, NX 350 luôn được nhiều người dùng ưa chuộng và tìm mua. Lexus RX 350 Người dùng hoàn toàn có thể yên tâm mua mẫu Lexus RX 350. Xe không chỉ có thiết kế hiện đại, các trang bị tiên tiến, khả năng vận hành mạnh mẽ mà RX 350 còn có khả năng giữ giá tốt. Trung bình, RX 350 chỉ bị mất khoảng 34,7% giá trị trong 5 năm đầu. Toyota RAV4 Hybrid

Sau 5 năm đầu tiên sử dụng, Toyota RAV4 Hybrid mất giá khoảng 7,8%, tương đương 2.808 USD (66,6 triệu đồng). Theo iSeeCars, Toyota RAV4 Hybrid từng gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường ngay cả trước đại dịch do các vấn đề với chuỗi cung ứng pin, vì vậy người mua sẵn sàng trả số tiền khá cao cho các phiên bản đã qua sử dụng, vốn không quá dồi dào trên thị trường. Jeep Grand Cherokee L

Trung bình, giá trị mỗi chiếc Jeep Grand Cherokee L sau 5 năm sử dụng sẽ còn khoảng 65,1% tương đương với Toyota Land Cruiser. Mẫu xe này giữ giá tốt là do giá trị từ thương hiệu, độ bền bỉ và khả năng vận hành linh hoạt. Toyota Land Cruiser



Theo một số khảo sát, sau 5 năm sử dụng, Toyota Land Cruiser chỉ bị mất 34,9% giá trị ban đầu. Được ví von là đàn em của Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser có hơi hướng thiết kế cao ráo, to lớn tượng tự đàn anh. Thứ đắt giá nhất trên mẫu xe Land Cruiser là yếu tố cơ khí được các kỹ sư Nhật Bản trang bị cho xe, giúp xe di chuyển cực kỳ linh hoạt trên mọi địa hình từ lội nước, leo trèo trên bùn đất, đá dăm. Lexus LX 570

Lexus LX 570 là mẫu xe sang đứng đầu về khả năng giữ giá. Nếu như những chiếc xe đối thủ liên tục mất giá, chỉ giữ khoảng 48,4% giá trị ban đầu trong vòng 5 năm thì LX 570 lại đạt mức 63%. Cỗ máy hoạt động dưới nắp capo của Lexus LX 570 là một trong những yếu tố giúp xe có tính thanh khoản cao số 1 phân khúc. Video: Top 10 xe ôtô gia đình đáng mua nhất năm 2023.

Những mẫu xe SUV gầm cao không chỉ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như khoảng sáng gầm xe lớn, thiết kế trẻ trung, hiện đại, nhiều tiện nghi, không gian nội thất rộng rãi và thoải mái... mà còn giúp người sử dụng cầm lái trên mọi cung đường dễ dàng, thuận tiện hơn. Khi mua xe, bên cạnh thông số, giá cả, màu sắc, yếu tố được người tiêu dùng cân đo đong đếm kỹ lưỡng hơn cả là lựa chọn thương hiệu nào có tỉ lệ mất giá thấp nhất. Và những mẫu xe gầm cao khi được chọn mua cũng không ngoại lệ. Hãy cùng điểm qua top 10 ôtô gầm cao uy tín và giữ giá tốt nhất hiện nay trên thế giới. Jeep Wrangler

Theo khảo sát của iSeeCars, sau 5 năm đầu tiên sử dụng, Jeep Wrangler chỉ mất khoảng 7,3% tương đương 2.361 USD (khoảng 56 triệu đồng) so với giá trị bán ban đầu. Không chỉ được đánh giá cao về độ bền, Wrangler còn luôn duy trì thiết kế mang tính biểu tượng của hãng, vì vậy ngay cả những mẫu cũ hơn cũng không bị lỗi thời. Toyota 4Runner

Toyota 4Runner được đánh giá cao ở độ bền và sự tin cậy minh chứng bởi việc xe vẫn còn bán được giá 30.010 USD (khoảng 712 triệu đồng) sau 5 năm sử dụng, chỉ mất giá 30%. Là dòng SUV đáp ứng thị hiếu người dùng tại Mỹ, Toyota 4Runner sở hữu phong cách hầm hố, vóc dáng nam tính đầy mạnh mẽ. Như bao sản phẩm SUV của Toyota, dòng xe 4Runner rất bền bỉ và ít gặp hỏng hóc vặt. Subaru Crosstrek



Subaru là thương hiệu có khả năng duy trì giá trị tốt nhất so với bất kỳ cái tên nào trong ngành, với hầu hết các loại xe của hãng đều giữ được giá trị ở mức cao theo các mốc 3 năm, 5 năm và 7 năm. Trong đó, mẫu xe có khả năng duy trì giá trị tốt nhất là Subaru Crosstrek, xe được xây dựng trên nền tảng toàn cầu của Subaru. Người dùng có thể nhận lại tới 82% số tiền của mình nếu bán Crosstrek sau 5 năm và khoảng 67% giá trị ban đầu nếu bán lại xe sau 7 năm. Toyota C-HR

Theo một số khảo sát, Toyota C-HR chỉ mất khoảng 30,9% giá trị ban đầu sau 5 năm sử dụng. Dù so với các đối thủ cùng phân khúc, chiếc xe này vẫn còn nhiều thiếu sót như: không có dẫn động bốn bánh, khả năng vận hành chưa đủ mạnh nhưng nó vẫn xứng đáng là chiếc crossover phổ thông bền bỉ, đáng tin cậy. Lexus NX 350

Nhắc đến độ bền bỉ và giữ giá thì không thể nào bỏ qua được thương hiệu Nhật Bản - Lexus. Theo khảo sát, Lexus NX 350 chỉ mất giá 34% sau 5 năm đầu tiên sử dụng. Với diện mạo nổi bật, cùng động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.4L, NX 350 luôn được nhiều người dùng ưa chuộng và tìm mua. Lexus RX 350 Người dùng hoàn toàn có thể yên tâm mua mẫu Lexus RX 350. Xe không chỉ có thiết kế hiện đại, các trang bị tiên tiến, khả năng vận hành mạnh mẽ mà RX 350 còn có khả năng giữ giá tốt. Trung bình, RX 350 chỉ bị mất khoảng 34,7% giá trị trong 5 năm đầu. Toyota RAV4 Hybrid

Sau 5 năm đầu tiên sử dụng, Toyota RAV4 Hybrid mất giá khoảng 7,8%, tương đương 2.808 USD (66,6 triệu đồng). Theo iSeeCars, Toyota RAV4 Hybrid từng gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường ngay cả trước đại dịch do các vấn đề với chuỗi cung ứng pin, vì vậy người mua sẵn sàng trả số tiền khá cao cho các phiên bản đã qua sử dụng, vốn không quá dồi dào trên thị trường. Jeep Grand Cherokee L

Trung bình, giá trị mỗi chiếc Jeep Grand Cherokee L sau 5 năm sử dụng sẽ còn khoảng 65,1% tương đương với Toyota Land Cruiser. Mẫu xe này giữ giá tốt là do giá trị từ thương hiệu, độ bền bỉ và khả năng vận hành linh hoạt. Toyota Land Cruiser



Theo một số khảo sát, sau 5 năm sử dụng, Toyota Land Cruiser chỉ bị mất 34,9% giá trị ban đầu. Được ví von là đàn em của Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser có hơi hướng thiết kế cao ráo, to lớn tượng tự đàn anh. Thứ đắt giá nhất trên mẫu xe Land Cruiser là yếu tố cơ khí được các kỹ sư Nhật Bản trang bị cho xe, giúp xe di chuyển cực kỳ linh hoạt trên mọi địa hình từ lội nước, leo trèo trên bùn đất, đá dăm. Lexus LX 570

Lexus LX 570 là mẫu xe sang đứng đầu về khả năng giữ giá. Nếu như những chiếc xe đối thủ liên tục mất giá, chỉ giữ khoảng 48,4% giá trị ban đầu trong vòng 5 năm thì LX 570 lại đạt mức 63%. Cỗ máy hoạt động dưới nắp capo của Lexus LX 570 là một trong những yếu tố giúp xe có tính thanh khoản cao số 1 phân khúc. Video: Top 10 xe ôtô gia đình đáng mua nhất năm 2023.