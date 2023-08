Ông Phạm Nhật Vượng và loạt tỷ phú “mất” tỷ USD chỉ trong một ngày

Cập nhật theo thời gian thực về bảng xếp hạng tỷ phú USD của Forbes cho thấy, ngày 18/8, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup chỉ còn sở hữu 26,1 tỷ USD, giảm 11 tỷ USD so với ngày trước đó (17/8), đứng thứ 57 thế giới. Trước đó, vị trí cao nhất của ông Phạm Nhật Vượng được ghi nhận là đứng thứ 16 thế giới. Ảnh: Forbes Thứ hạng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh nhưng cũng nhanh chóng đảo chiều do cổ phiếu VinFast đang được niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ). Cổ phiếu VinFast đã tăng mạnh lên 37 USD ngay phiên giao dịch đầu tiên, giúp ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên lọt vào top 16 người giàu nhất thế giới. Ảnh: Vietnamnet Ngày 17/8, giá cổ phiếu VinFast giảm nhẹ, chỉ còn 30,11 USD nên Forbes cập nhật tài sản của ông Vượng còn hơn 37 tỷ USD và xếp thứ hạng 33. Ảnh: Forbes Ngày 18/8, giá cổ phiếu VinFast chỉ còn 20 USD. Đó là lý do khiến Forbes phải điều chỉnh lại thứ hạng và giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup. Ảnh: Người lao động Theo Forbes, với việc giảm 11,2 tỷ USD trong phiên giao dịch gần nhất, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng lọt top các tỷ phú có biến động tài sản giảm mạnh nhất trong ngày. Trong đó, tỷ phú người Pháp Bernard Arnault giảm 4,7 tỷ USD. (Trong ảnh tỷ phú người Pháp Bernard Arnault. Nguồn: Getty) Bernard Arnault hiện sở hữu khối tài sản 208,9 tỷ USD, là người giàu thứ giới theo bảng xếp hạng của Forbes. Ảnh: Bloomberg Tỷ phú Elon Musk cũng giảm 4,6 tỷ USD, hiện đang nắm giữ 218,6 tỷ USD, là người giàu nhất hành tinh. Ảnh: CNBC Khối tài sản của Mark Zuckerberg giảm 3,4 tỷ USD, hiện còn 100,5 tỷ USD, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng người giàu thế giới. Ảnh: Getty Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani cũng bị mất 1,3 tỷ USD, còn 90,8 tỷ USD và là người giàu thứ 13 trên thế giới. Ảnh: Forbes Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

