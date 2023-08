Bất lực với những loài động vật ngốc nghếch nhất hành tinh

1. Lười là một loài động vật chậm chạp và lười biếng. Chúng di chuyển rất chậm, thậm chí cả việc di chuyển trên đất cũng rất chậm. Lười cũng ít vận động và có tốc độ nhanh nhất khi bơi. Chúng có thể sống trên cây suốt đời và chỉ xuống đất để đi vệ sinh một lần mỗi tuần. 2. Đà điểu là loài chim có kích thước lớn nhưng không được coi là thông minh. Chúng có thể chạy nhanh và có khả năng tấn công hoặc tẩu thoát. Tuy nhiên, đôi khi chúng lại trở nên ngơ ngác và tự đâm vào miệng kẻ săn mồi. Điều này khiến chúng trở thành một trong những loài động vật ngốc nghếch nhất hành tinh. 3. Vẹt Kakapo sống ở New Zealand. Đặc điểm đáng chú ý của chúng là khả năng "đóng băng" khi gặp nguy hiểm bởi chúng không biết bay do kích thước cánh quá lớn. Vẹt Kakapo sống về đêm, tìm kiếm thức ăn và bạn tình. Chúng là một loài động vật đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. 4. Gà tây có kích thước lớn hơn so với gà nuôi thông thường, nhưng trí tuệ của chúng lại khiêm tốn. Là một trong những loài động vật ngốc nghếch nhất hành tinh, gà tây thường không phân biệt được thời tiết, môi trường và có khả năng nhận dạng kém. Gà tây cũng không phân biệt được bạn tình của mình, thậm chí có thể bị lừa bằng cách giơ ra đầu gà giả. 5. Cóc mía là loài cóc thường không được coi là thông minh, ngoại trừ một số con cóc mía ở Nam Úc. Chúng có trí thông minh tỷ lệ nghịch với kích thước cơ thể. Cóc mía có khả năng lai tạp và thậm chí "làm tình" với bất kỳ thứ gì mà chúng gặp, bao gồm cả đối tượng đã chết. Mời quý độc giả xem thêm video: Mê mẩn ngắm khoảnh khắc đáng yêu của động vật khi ngủ.

