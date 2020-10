Bán dâm trên du thuyền triệu đô Quảng Ninh: “Đại bản doanh” là một quán cafe

Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Hùng (SN 1990) trú tại tỉnh Quảng Ninh) về tội Môi giới mại dâm và hai đồng phạm là Trần Văn Giang (SN 1988) và Hoàng Ngọc Hải (SN 1999). Hùng và hai bị can bị khởi tố do cầm đầu và tham gia điều hành đường dây mại dâm đi tour trên du thuyền triệu đô tại vịnh Hạ Long.



Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, đối tượng Phạm Đức Hùng cầm đầu đường dây mại dâm trên. Hùng đã chỉ đạo Giang và Hải điều gái bán dâm, tiếp khách và quản lý việc thu tiền của người mua dâm.

Hùng được xác định trực tiếp tuyển chọn và quản lý gần 20 chân dài trong độ tuổi 18-28 và luôn sẵn sàng điều gái bán dâm theo hình thức đi tour trên du thuyền. Mỗi tour du lịch cùng chân dài, khách làng chơi phải trả cho "tú ông" Hùng 10 triệu đồng mỗi ngày đêm. Trong đó, gái bán dâm được giữ lại 1,2 triệu. Còn tiền thuê phòng trên du thuyền do khách tự thanh toán với chủ tàu.

"Tú ông" Phạm Đức Hùng.

Đáng chú ý, để vận hành đường dây mại dâm trên, Phạm Đức Hùng đã thuê ngôi nhà 3 tầng ở phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long mở quán cafe làm "đại bản doanh". Hùng trực tiếp in tờ rơi hoặc card visit để tuyển nữ nhân viên phục vụ cho quán cà phê. Tuy nhiên, khi các cô gái đến xin việc, Hùng đề nghị họ bán dâm tại quán với giá 500.000 đồng mỗi lượt.

Trần Văn Giang và Hoàng Ngọc Hải được Hùng cử nhiệm vụ trông giữ, cấm các nữ nhân viên ra ngoài hoặc đến nơi khác làm việc. Đồng thời, quản lý việc thu tiền của khách mua dâm và điều hành bán dâm.

Theo lời khai của "tú ông" Phạm Đức Hùng, khi nhiều khách có nhu cầu muốn tham gia sex tour cùng chân dài trên du thuyền , anh ta lập tức đồng ý. Hùng nghĩ rằng, việc hoạt động của đường dây này sẽ khó phát hiện.

Liên quan đến việc môi giới mại dâm trên du thuyền, Hùng yêu cầu khách làng chơi phải trả trước tiền mặt hoặc chuyển khoản. Người mua dâm cũng có thể thuê riêng du thuyền để mây mưa với chân dài. Tuy nhiên, mức giá chi cho việc này cao gấp nhiều lần so với thuê phòng. Họ chọn điểm hẹn là một du thuyền 5 sao, thường chở khách du lịch trên vịnh Hạ Long trong 24 giờ. Sau khi thỏa thuận, Hùng thu hơn 1.000 USD của 3 vị khách rồi điều gần chục cô gái đến để người mua dâm chọn. Nhắm được 3 chân dài có nhan sắc trong độ tuổi 18-22, nhóm khách dẫn họ lên thuyền.

Tuy nhiên, hành vi của Hùng đã không qua mặt được cảnh sát. Kế hoạch phá đường dây mại dâm trên biển được lãnh đạo C02 chỉ đạo, có sự phối hợp với Thủy đoàn của Cục CSGT và Công an tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm phá án, các du thuyền đều hoạt động kín kẽ với 50 phòng nghỉ, có bể bơi, quán bar và karaoke nên trinh sát mất nhiều thời gian để xác định nơi phá án.

Tối 7/9, gần 30 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đồng loạt kiểm tra hành chính du thuyền. Tại tầng 3 của con tàu, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Quá trình điều tra, Cảnh sát xác định được tú ông điều hành đường dây và bắt Phạm Đức Hùng khi đối tượng đang ăn tối tại một nhà hàng ở TP Hạ Long. Mở rộng điều tra, C02 tiếp tục phát hiện 3 cô gái khác đang bán dâm cho khách tại ngôi nhà Hùng thuê ở phường Bãi Cháy.

Vụ án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra.

>>> Mời độc giả xem video: Bắt đường dây bán dâm trên du thuyền hạng sang