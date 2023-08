Bán dâm nghìn đô, các nữ tiếp viên hàng không có bị đuổi việc?

Trước đó, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) xác định đối tượng Vỏ Thị Mỷ Hạnh (SN 1997, trú tại Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) từng là tiếp viên hàng không. Trang mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi của Vỏ Thị Mỷ Hạnh thường xuyên đăng tải hình ảnh "check in" du lịch tại những địa điểm nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm "xây dựng" hình ảnh một cô gái trẻ, thành đạt; mục đích nhằm "chiêu dụ" các cô gái trẻ, đẹp, lười lao động, hám lợi tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành.

Do có quá trình làm tiếp viên hàng không lâu năm nên Hạnh có mối quan hệ và lôi kéo nhiều nữ tiếp viên hàng không, các "hot girl", người mẫu ảnh nổi tiếng... tham gia vào đường dây bán dâm của mình.

Vỏ Thị Mỷ Hạnh điều hành, quản lý đường dây bán dâm với hơn 30 gái bán dâm, trong đó có nữ tiếp viên hàng không, "hotgirl", người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm dao động từ 1.000 USD đến 3.000 USD/lượt.

Ngày 9/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an Quận 1 triển khai kế hoạch triệt phá chuyên án. Tiến hành kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, Quận 1), phát hiện tại 4 phòng có 4 đối tượng đang thực hiện hành vi bán dâm. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Vỏ Thị Mỷ Hạnh về hành vi môi giới bán dâm.

Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 USD đến 3.000 USD thông qua một số đối tượng môi giới cho khách mua dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Bà Rịa -Vũng Tàu.