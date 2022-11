Bãi chất thải bủa vây chân cây cầu đẹp nhất tỉnh Quảng Ninh

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, thời gian vừa qua, ngay dưới chân cầu Tình Yêu ở cả hai bờ sông Cửa Lục (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đang tồn tại tình trạng rác thải và đất đá dư thừa của dự án xây dựng cầu bủa vây.

Mặc dù cầu đã được khánh thành và đưa vào sử dụng gần 1 năm nay nhưng chủ đầu tư và nhà thầu thi công vẫn thờ ơ công tác vệ sinh môi trường, đất đá dư thừa vẫn bị đắp đống gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và làm ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Cửa Lục.

Nằm sát sườn đầu cầu Tình Yêu là ngôi nhà dựng tạm bằng mái tôn có gắn biển "Ban điều hành dự án cầu Cửa Lục 1" (tức cầu Tình Yêu), bao quanh là những đống gỗ mục nát, rác thải và đất đá bẩn nhưng không được dọn dẹp. Thậm chí, ngay các trụ cột của cầu Tình Yêu cũng đang đơn vị này trưng dụng để tập kết phế liệu.

Đáng chú ý, một đoạn bờ sông Cửa Lục, ngay dưới chân cầu Tình Yêu cũng đã bị san lấp với diện tích chừng 100m2. Tuy nhiên, thay vì vật liệu san lấp sạch và kiên cố thì đoạn lấp sông này nhìn bằng mắt thường như là bãi đổ thải với mảng đất đá và củi cây khô nằm lẫn vào nhau.

Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đầu tháng 7/2022, một đoàn giám sát của TP Hạ Long đã kiểm tra thực tế cầu Tình Yêu, từ đoạn đường dẫn lên cầu từ phường Giếng Đáy đến hết đoạn đường dẫn lên cầu tại xã Lê Lợi, đoàn giám sát nhận thấy việc tiêu thoát dọc hai bên đường chưa được triển khai thi công, đặc biệt trong đợt mưa kéo dài vừa qua đã dẫn đến ảnh hưởng ngập úng đối với diện tích trồng lúa của nhân dân và chưa hoàn trả đường dân sinh tại Km 2+100; ảnh hưởng trực tiếp sản xuất nông nghiệp và việc đi lại của nhân dân tại thôn An Biên 2, xã Lê Lợi.

Bãi đất bị nghi san lấp lấn sông không bảo đảm quy chuẩn và vệ sinh môi trường ngay dưới chân cầu Tình Yêu.

Cùng với đó, đoàn giám sát cũng đã phát hiện và chỉ ra một số tồn tại hạn chế ảnh hưởng đến mỹ quan công trình như: xuất hiện các vết nứt ngang của dải phân cách một chiều (phần trên cầu); một số bu lông trên thành lan can cầu đã bị han gỉ, hoặc bị đứt gãy; tấm kim loại ốp che khớp nối hành lang cho người đi bộ trên cầu chưa an toàn, tiềm ẩn vấp ngã; một số cây xanh cảnh quan bị chết; cần mở rộng kích cỡ lỗ thoát nước trên cầu; thay thế một số viên đá lát hành lang trên cầu bị vỡ và độ phẳng thi công không đạt tiêu chuẩn dung sai cho phép; xử lý vết dầu loang và sơn rơi vãi do thi công ở vỉa hè và dải phân cách trên cầu Tình Yêu gây kém mỹ quan...