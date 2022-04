Quảng Ninh: Sau khánh thành, dự án cầu Tình Yêu vẫn ngổn ngang, mất ATGT

Mặc dù đã được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2022 nhưng dự án cầu Tình Yêu (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tổng chiều dài 4.569m, với tổng mức đầu tư 2.109 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục chưa hoàn thành, nhiều vị trí vẫn trong tình trạng vừa thi công vừa khai thác sử dụng nhưng không đảm bảo ATGT. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bắt đầu từ cầu Tình Yêu đến điểm cuối đấu nối với quốc lộ 279 tại Km24+750, thuộc địa phận xã Lê Lợi, TP Hạ Long có nhiều vị trí đang thi công, vật liệu xây dựng đổ đống không được rào chắn, nằm tràn ra đường. Các tấm tôn hộ lan an toàn bị xếp la liệt dọc đường chờ thi công, nhiều vị trí chưa được lắp hộ lan an toàn, "mắt phản quang" mặc dù cầu Tình Yêu và tuyến đường nối đã được khai thác gần 4 tháng qua. Các công nhân của nhà thầu thi công không được trang bị bảo hộ lao động. Phương án bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động tại vị trí thi công cũng không được thực hiện. Người dân vẫn vô tư di chuyển qua các vị trí thi công. Nhà thầu mải mê thi công mà quên mất những yêu cầu bắt buộc trong công tác bảo đảm ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Đơn vị thi công không lắp đặt đầy đủ các biển báo về ATGT, ATLĐ, VSMT, không thực hiện các biện pháp che chắn khi thi công, không bố trí đầy đủ hệ thống che chắn như rào chắn, cọc tiêu... Thậm chí, lượng lớn đất đá, vật liệu rơi vãi xuống đường làm ảnh hưởng đến người, phương tiện tham gia giao thông. Nắp cống bày bừa la liệt trên đường, không được xếp gọn. Các chân cột điện và dây điện vẫn lộ thiên khiến nhiều người lo lắng về tai nạn cho các công nhân cũng như những ai đi qua tuyến đường. Mặt đường bị phủ kín bởi rác, đất đá, kim loại...gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường. Mặc dù dự án cầu Tình Yêu đã thông toàn tuyến nhưng tại nhiều đoạn của tuyến đường nối với quốc lộ 279 vẫn bị chặn đứng để tiếp tục thi công, buộc các phương tiện phải đi ngược chiều. Từ 6 làn xe cơ giới với dải phân cách cứng nhưng hiện tại người tham gia giao thông chỉ đang được di chuyển 3 làn xe ở một bên đường nhưng phải đi ngược chiều nhau. Việc dồn các phương tiện sang một bên đường để di chuyển ngược chiều trong tình trạng không có dải phân cách mềm tạm, không có người điều tiết, hướng dẫn giao thông...càng khiến nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau một đoạn đường buộc phải đi ngược chiều, chiếc xe container nhanh chóng "vắt mình" sang làn đường của mình để tránh nguy hiểm.Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

