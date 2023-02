Bắc Ninh: Sau va chạm giao thông, 2 nhóm hỗn chiến, 1 người chết

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tinh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Tiến Thắng (SN 1992, khu Mễ Xá 2, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), Lương Văn Lập (SN 1996, thôn Nà Rầm, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) để điều tra hành vi "Giết người". Ngoài ra, Lê Văn Huynh (SN 2001, thôn Giỏi, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cũng bị tạm giữ để xử lý về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng Lập, Thắng, Huynh. (Ảnh từ trái qua phải)

Ba người này bị tạm giữ để điều tra vụ đánh nhau sau va chạm giao thông khiến anh Lê Văn T. (SN 1994, trú tại thôn Giỏi, vã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) chết.

Theo điều tra, khoảng 15h30 ngày 12/2, Phạm Tiến Thắng lái xe máy chở sau Lương Văn Lập, Nguyễn Thị Sim (SN 1995, xã Hữu Lâm, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) và Bùi Thị Lan (SN 1996, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Khi đến khu vực ngã ba đường Đàm Văn Tiết giao nhau với đường Sơn Đông thuộc khu Sơn Đông (phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh), xe của Thắng va chạm với xe máy do Lê Văn Quyền (SN 1994, thôn Giỏi, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển chở Lê Văn Sinh (SN 1987), Lê Văn Hòa (SN 1993, cùng quê với Quyền). Cùng nhóm với Quyền có Lê Văn Huynh (SN 2001, thôn Giỏi, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô chở sau Lê Văn T.

Sau va chạm giao thông, xe máy do Thắng điều khiển đổ, 4 người trên xe ngã ra đường. Ngay sau đó, Thắng và Lập dựng xe lên, Thắng lái xe chở Lập đuổi theo xe đối phương. Trên đường đi, Thắng đưa cho Lập một con dao có chuôi dài. Khi đến ngã ba Sơn Đông - Đàm Văn Tiết, Thắng và Lập đuổi kịp rồi xuống xe xông vào đánh nhau với Quyền, Sinh, Hòa. Thấy vậy, Huynh lái xe vòng quay lại cùng cả nhóm đánh Thắng, Lập.

Trong lúc xô xát, Lập dùng dao đâm nhiều nhát vào T. làm T. gục ngã xuống đường và chết trên đường đi cấp cứu. Ngay khi xảy ra sự việc, người dân bắt giữ Thắng, Lập và thông báo đến cơ quan chức năng.

Hiện vụ sau va chạm giao thông, 2 nhóm hỗn chiến làm 1 người chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.