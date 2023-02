Bạc Liêu: Siết cổ người tình đến chết vì bị yêu cầu chấm dứt tình cảm

Ngày 4/2, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thanh Lâm (sinh năm 1983, trú tại ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.



Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.T (làm nghề buôn bán tạp hóa tại ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải) – người tình của Lâm.

Nghi phạm Lương Thanh Lâm

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Lương Thanh Lâm có quan hệ tình cảm với chị N.T.T . Thời gian gần đây, chị T. yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm thì Lâm không đồng ý nên thường xuyên níu kéo.

Khoảng 16h30 ngày 1/2, Lương Thanh Lâm đến nhà chị T. để mong được hàn gắn tình cảm nhưng chị T. không đồng ý.

Do tức giận nên Lâm dùng tay bóp siết cổ chị T. đến chết, sau đó Lâm uống thuốc trừ sâu để tự tử, nhưng được người dân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

