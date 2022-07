Bắc Kạn: Thiếu niên xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm con gái chủ nhà

Ngày 6/7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đang tạm giữ S.Q.C. (SN 2004, ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 4/7, Công an xã Quảng Khê nhận được tin báo của gia đình chị H.M.P. (ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể) về việc con gái chị là cháu B.T.T.H. (9 tuổi) bị xâm hại tình dục.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn)

Theo người nhà nạn nhân, tối 3/7, S.Q.C. xin ngủ nhờ nhà chị H.M.P.. Đến khoảng 0h30 ngày 4/7, chị P. cùng chồng nghe thấy tiếng động lạ tại giường ngủ của cô con gái 9 tuổi và 7 tuổi. Sang kiểm tra, vợ chồng chị P. phát hiện C. đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái 9 tuổi. Gia đình chị P. đã trình báo sự việc với Công an xã Quảng Khê.

Tại cơ quan công an, S.Q.C. cho biết, buổi tối 3/7, C. đi bắt cá ở sông với anh Q. (bố nạn nhân) và một người khác cùng thôn, sau đó cả 3 đã ngồi uống rượu cùng nhau tại nhà anh Q.. Lúc này C. nói hơi mệt, xin phép được ngủ lại và được anh Q. đồng ý, đến đêm thì xảy ra sự việc nói trên.

Theo cơ quan công an, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra 9 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, trong đó có 3 vụ nạn nhân dưới 10 tuổi.

Hiện, vụ xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm con gái 9 tuổi của chủ nhà ở Bắc Kạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.