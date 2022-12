Án nào cho “ông già Noel” bốc đầu xe máy trên đường ở Thái Nguyên?

Cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, cơ quan Công an huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Tùng (19 tuổi, ở Thái Nguyên) về tội Gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, khoảng 16h, ngày 18/12, Lý Minh Chiến (SN 2004, trú tại Phú Lương, Thái Nguyên) rủ Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003, trú tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đi bốc đầu xe máy trên tuyến đường QL 3 mới, đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới, đoạn qua xã Yên Lạc, Phú Lương, Thái Nguyên.

Nguyễn Thanh Tùng bị cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam.

Đến 17h cùng ngày, Tùng mặc quần áo “ông già Noel” điều khiển xe máy không có biển kiểm soát, bốc đầu xe gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực. Sau quá trình củng cố hồ sơ, Công an huyện Phú Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh Tùng mặc đồ ông già Noel, bốc đầu xe máy.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, “Trên tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới, nam thanh niên mặc quần áo “ông già Noel” có hành vi điều khiển xe máy không gắn biển số, đi bằng một bánh, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái.

Bên cạnh đó, nam thanh niên này hiện đã 19 tuổi - đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình, biết rõ hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của nam thanh niên này thể hiện sự coi thường pháp luật, gây cản trở, nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông, cản trở hoạt động, sinh hoạt của người dân dọc hai bên tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới”.

Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Từ đó, luật sư Hoàng Tùng nhận định: “Hành vi của nam thanh niên mặc quần áo “ông già Noel” có đã vi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại Khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Hành vi gây rối trật tự công cộng của nam thanh niên này đã gây ra những hậu quả nhất định với sự mất ổn định, an ninh trật tự của xã hội, về sức khỏe, tài sản, tinh thần của cộng đồng. Về mặt hậu quả của tội phạm này là điều bắt buộc với những đối tượng vi phạm lần đầu để truy cứu trách nhiệm hình sự. Khung hình phạt thứ nhất quy định ở khoản 1 điều 318 Bộ luật Hình sự quy định về mức phạt bao gồm các hình thức về xử phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ và mức phạt tù.

Theo đó, nếu đối tượng nào có hành vi vi phạm pháp luật về tội cố ý gây rối trật tự nơi đông người sẽ phạt tiền từ 5 triệu đến dưới 50 triệu, ngoài ra nếu hậu quả của hành vi nghiêm trọng hơn thì có thể bị phạt đến 2 năm cải tạo không giam giữ hay các mức hình phạt tù đến 2 năm tù. Còn việc để xác định rõ hậu quả của hành vi là nghiêm trọng như thế nào sẽ còn phụ thuộc vào việc điều tra của cơ quan điều tra”.