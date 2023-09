Người phụ nữ bị cướp dây chuyền vàng ngay giữa phố Hà Nội

Ngày 5/9, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người phụ nữ bị giật dây chuyền vàng trắng khiến nạn nhân bị thương ở vùng cổ. Hiện cơ quan Công an đang điều tra, truy bắt kẻ cướp.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Theo phản ánh của chị Phạm Thanh H. (trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), khoảng 19h15 ngày 4/9, chị H. trên đường đi tập thể dục trở về nhà, đến trước cửa số nhà 60-62 phố Nguyễn Chính (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) thì bị một đối tượng đi lên từ phía sau, bên phải giật dây chuyền vàng trắng 18K.

Chị H. cho biết, đối tượng sau khi giật dây chuyền đã bỏ chạy về hướng chợ tạm Tân Mai. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chị bị choáng và có một vết thương hằn đỏ trên cổ. Sợi dây chuyền vàng trắng 18K của chị có trị giá khoảng 16 triệu đồng.

Người dân tại hiện trường cho biết, đối tượng cướp dây chuyền là nam giới có độ tuổi dưới 30, dáng người gầy mặc áo chống nắng màu đen trùm kín mặt và đi xe máy hiệu Yamaha Exciter màu xám. Cũng trong tối cùng ngày, lực lượng Cảnh sát điều tra đã tiến hành truy xét, trích xuất camera tại một số nhà dân tại khu vực để tiến hành điều tra và truy bắt đối tượng.

Được biết, trên địa bàn phường Thịnh Liệt còn xảy ra vụ trộm xe máy và rất nhiều gia đình bị trộm camera an ninh trước dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9. Tại số nhà 33/143 phố Nguyễn Chính những ngày vừa qua bị một số đối tượng ngang nhiên tháo trộm camera an ninh tới 2 lần. Hình ảnh lưu lại trên camera cho thấy, đó là hai đối tượng đeo khẩu trang đi xe máy Honda SH.

Trước đó, ngày 27/8, trên mạng xã hội đang xuất hiện hình ảnh và dòng trạng thái về việc chị H.T, người dân sống ở phường Thịnh Liệt bị 2 đối tượng vào nhà trộm xe máy. Theo chia sẻ từ chị H.T, khoảng 15h ngày 27/8, chị bị 2 đối tượng nam giới một người mặc áo đỏ và một người mặc áo đen vào nhà trộm mất chiếc xe máy Vision BKS 90B1 -755.27. Phát hiện sự việc, chị T. đã trình báo cơ quan Công an.

Chia sẻ thêm về những vấn đề trên, lãnh đạo Công an phường Thịnh Liệt cho hay, việc trộm camera an ninh của người dân, Công an phường đã bố trí lực lượng và bắt giữ được 2 đối tượng, đây là những đối tượng trộm cắp ở nhiều địa bàn chứ không phải riêng địa bàn phường Thịnh Liệt. Còn việc ngày dân bị trộm xe máy, Công an phường Thịnh Liệt đang trong quá trình điều tra, truy bắt.

