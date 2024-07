Bắc Giang: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 20 tỷ đồng

Ngày 27/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn (tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh) đối với 10 đối tượng liên quan tới đường dây cá độ bóng đá và tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự và một số Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 20 tỷ đồng diễn ra trong mùa Euro, bắt giữ 10 đối tượng tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989; Đỗ Quang Tuấn, sinh năm 1998; Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1997; Đỗ Văn Là, sinh năm 1966, Hoàng Văn Đông, sinh năm 1972; Đỗ Văn Vĩ, sinh năm 1989; Thân Văn Hòa, sinh năm 1988; Chu Thúc Vị, sinh năm 1981; Chu Quý Nghĩa, sinh năm 1980 và Đỗ Văn Nam, sinh năm 1999; thu giữ 01 case máy tính, 25 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 5/2024, Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Văn Vĩ đã mua tài khoản đánh bạc qua hệ thống bong88.com từ đối tượng khác rồi chia nhỏ thành các tài khoản cấp dưới để tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn trên thế giới, các đối tượng đã giao dịch tổng cộng hơn 350.000 điểm với giá trị mỗi điểm từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, quy đổi tương đương số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh còn đấu tranh làm rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề của một số đối tượng.