Bắc Giang: Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên dưới ao

Cụ thể, vào sáng 3/12, trong lúc đi làm đồng, nhiều người dân thôn Tây, xã Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang đã phát hiện thi thể nam thanh niên dưới ao. Ngay sau đó, vụ việc đã được trình báo đến chính quyền và lực lượng chức năng địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Sau đó, nhiều người đã đăng tải hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội, cho rằng đây là vụ việc bất thường, có thể nạn nhân đã bị sát hại, ném xuống ao làng để phi tang gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo UBND xã Hương Gián xác nhận, nạn nhân là người địa phương.

Công an huyện Yên Dũng cho biết, qua khám nghiệm, điều tra bước đầu, nạn nhân tử vong do đuối nước, chưa có dấu hiệu gì bất thường về phạm pháp hình sự. Hiện Công an huyện Yên Dũng đang cùng các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ, giải quyết vụ việc theo quy định.