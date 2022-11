Bắc Giang: 'Nổ' quan hệ với lãnh đạo cấp cao để lừa chạy án

Ngày 20/11, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa bắt Nguyễn Quang Kiều (SN 1975, trú tại thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.H (SN 1977, ở huyện Hiệp Hòa) tố cáo Kiều lừa đảo chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Quang Kiều tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Kiều không có nghề nghiệp ổn định, đã có nhiều tiền án, tiền sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản lấy tiền ăn chơi. Do Kiều biết nạn nhân đang có người thân bị cơ quan chức năng bắt giữ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, nên đã “nổ” mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có thể lo việc “chạy án” được.

Do cả tin chị H. đã nhờ Kiều “chạy án” với thỏa thuận phải đưa 250 triệu đồng và chị này đã chuyển đủ số tiền. Nhận tiền xong Kiều đã chi tiêu cá nhân hết mà không “lo” được việc như đã hứa, sau nhiều lần chị H đòi lại tiền nhưng Kiều không trả, nên đã trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Kiều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Công an huyện Hiệp Hòa thông báo ai đã từng bị đối tượng Kiều lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ trực tiếp đến Công an huyện Hiệp Hòa để được giải quyết và xử lý đối tượng theo quy định.