Bắc Giang: Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp khai thác đất trái phép

Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Thái Văn Vĩnh (SN 1966), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vĩnh Long về hành vi khai thác đất trái phép với trị giá trên 20 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện các thủ tục tố tụng đối với bị can Thái Văn Vĩnh (Vĩnh khoanh tròn đỏ).

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Vĩnh Long, địa chỉ tại thôn Trí Yên, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (do Thái Văn Vĩnh làm Giám đốc) được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác khoáng sản là đất san lấp tại khu vực núi Bòng, thôn Phú Bòng, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2023, Thái Văn Vĩnh đã tổ chức cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Long khai thác đất san lấp ngoài phạm vi khu vực được cấp phép với khối lượng lớn, trị giá trên 20 tỷ đồng.

Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Văn Vĩnh về tội vi phạm quy định khai thác tài nguyên, quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thực hiện các thủ tục tố tụng đối với bị can Thái Văn Vĩnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.