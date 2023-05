Cô giáo tát bé trai 31 cái trong bữa ăn: Điểm vụ bạo hành chấn động

Cô giáo trường mầm non tát bé trai 31 cái: Ngày 24/5, Trường mầm non Tuổi Ngọc (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, Trường vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng với giáo viên Nguyễn Thị Bích H. Cô H. đã đánh cháu Hoàng Mạnh H. (2 tuổi), học sinh của lớp do cô H. dạy. Qua trích xuất camera nhà trường, Công an phường An Bình xác định cô H. đã dùng tay đánh bé Mạnh H. tổng 31 lần vào má trái. Ngoài ra cô H. thừa nhận còn đánh nhiều bé khác trong lớp. Nữ giáo viên tát vào mặt học sinh 4 tuổi: Ngày 23/3, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình (phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo Trịnh Thị Hồng Hạnh do có hành vi tát học sinh, gây bức xúc dư luận. Trước đó, một học sinh khoảng 4 tuổi của trung tâm bị cô Hạnh tát vào mặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng cho trẻ. Sự việc đã gây bức xúc dư luận. Cô giáo mầm non bạo hành trẻ lúc đút cơm: Ngày 6/3, Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Thương (24 tuổi) - giáo viên cơ sở mầm non Phù Đổng, tọa lạc đường Lâm Quang Ky, TP. Rạch Giá. Bà Thương đã có hành vi đánh bé T.T.M (4 tuổi) gây thương tích. Theo đó, trong nhiều ngày liền, bé M bị cô Thương bạo hành bằng nhiều cách khác nhau như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, dùng tay véo tai làm bé té ngã xuống nền gạch. Vành tai bên trái của bé bị trầy xước, chảy máu. Hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong. Sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do không thể cứu chữa được nữa nên Bệnh viện nhi Trung ương trả cháu Đ. về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ tử vong. Cô giáo mầm non ở Thái Bình dùng gai bưởi đâm trẻ: Vào tháng 9/2022, sau hoạt động ngoại khóa buổi sáng giữa tuần tại sân trường Mầm non tư thục Fairy Dream 2 thuộc TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cô Phạm Thị Thu Tr. đi vào lớp học sinh 4 tuổi và cầm theo cành bưởi có gai. Thấy một số học sinh mất trật tự, nữ giáo viên này liền cầm gai bưởi châm vào tay một học sinh và lưng một học sinh khác gây. Sự việc gây bức xúc dư luận. (Ảnh cắt từ clip) Cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím: Chiều 14/9, tại Trường Tiểu học Bàu Lâm (xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trong tiết học môn Tiếng Việt. Học sinh này chậm tiếp thu bài giảng, viết bài chậm nên bị cô giáo dùng tay đánh vào tay và vai trái gây vết bầm tím. Sau khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu đã tổ chức họp hội đồng xử lý kỷ luật đối với giáo viên này. Được biết, giáo viên sau đó cũng trực tiếp xin lỗi gia đình, phía gia đình cũng chấp nhận, hiện sức khỏe cháu đã ổn định. >>> Xem thêm video: Nữ sinh lớp 10 bị đánh, xé quần áo ngay trong lớp học. Nguồn: ĐTĐT.

Cô giáo trường mầm non tát bé trai 31 cái: Ngày 24/5, Trường mầm non Tuổi Ngọc (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, Trường vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng với giáo viên Nguyễn Thị Bích H. Cô H. đã đánh cháu Hoàng Mạnh H. (2 tuổi), học sinh của lớp do cô H. dạy. Qua trích xuất camera nhà trường, Công an phường An Bình xác định cô H. đã dùng tay đánh bé Mạnh H. tổng 31 lần vào má trái. Ngoài ra cô H. thừa nhận còn đánh nhiều bé khác trong lớp. Nữ giáo viên tát vào mặt học sinh 4 tuổi: Ngày 23/3, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình (phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo Trịnh Thị Hồng Hạnh do có hành vi tát học sinh, gây bức xúc dư luận. Trước đó, một học sinh khoảng 4 tuổi của trung tâm bị cô Hạnh tát vào mặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng cho trẻ. Sự việc đã gây bức xúc dư luận. Cô giáo mầm non bạo hành trẻ lúc đút cơm: Ngày 6/3, Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Thương (24 tuổi) - giáo viên cơ sở mầm non Phù Đổng, tọa lạc đường Lâm Quang Ky, TP. Rạch Giá. Bà Thương đã có hành vi đánh bé T.T.M (4 tuổi) gây thương tích. Theo đó, trong nhiều ngày liền, bé M bị cô Thương bạo hành bằng nhiều cách khác nhau như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, dùng tay véo tai làm bé té ngã xuống nền gạch. Vành tai bên trái của bé bị trầy xước, chảy máu. Hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong. Sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do không thể cứu chữa được nữa nên Bệnh viện nhi Trung ương trả cháu Đ. về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ tử vong. Cô giáo mầm non ở Thái Bình dùng gai bưởi đâm trẻ: Vào tháng 9/2022, sau hoạt động ngoại khóa buổi sáng giữa tuần tại sân trường Mầm non tư thục Fairy Dream 2 thuộc TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cô Phạm Thị Thu Tr. đi vào lớp học sinh 4 tuổi và cầm theo cành bưởi có gai. Thấy một số học sinh mất trật tự, nữ giáo viên này liền cầm gai bưởi châm vào tay một học sinh và lưng một học sinh khác gây. Sự việc gây bức xúc dư luận. (Ảnh cắt từ clip) Cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím: Chiều 14/9, tại Trường Tiểu học Bàu Lâm (xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trong tiết học môn Tiếng Việt. Học sinh này chậm tiếp thu bài giảng, viết bài chậm nên bị cô giáo dùng tay đánh vào tay và vai trái gây vết bầm tím. Sau khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu đã tổ chức họp hội đồng xử lý kỷ luật đối với giáo viên này. Được biết, giáo viên sau đó cũng trực tiếp xin lỗi gia đình, phía gia đình cũng chấp nhận, hiện sức khỏe cháu đã ổn định. >>> Xem thêm video: Nữ sinh lớp 10 bị đánh, xé quần áo ngay trong lớp học. Nguồn: ĐTĐT.