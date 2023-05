Đánh chết người sau va chạm giao thông: Thói côn đồ... nhận kết đắng?

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Chí Đạt (SN 1995, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) điều tra về tội "Giết người". Trước đó, khoảng 22h30 ngày 21/5 tại đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Lê Chí Đạt tại cơ quan Công an.

Xe ô tô do Lê Minh Hoàng (SN 1969, trú tại phường 1, TP Tuy Hòa) điều khiển theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm với xe mô tô do Lê Chí Đạt điều khiển cùng chiều. Sau khi va chạm, Đạt ngã xuống đường, ngồi trước đầu xe ô tô chửi bới. Ông Hoàng mở cốp lấy 1 cây gậy bóng chày bằng kim loại đánh vào chân Đạt. Do bị đánh, Đạt giật lấy gậy đánh vào đầu ông Hoàng làm nạn nhân bất tỉnh, dùng chân đạp nhiều lần vào vùng cổ ông Hoàng rồi bỏ đi. Đến sáng 22/5, Lê Chí Đạt đã ra đầu thú, còn ông Hoàng đã tử vong tại bệnh viện sau 2 ngày điều trị.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, dù tai nạn giao thông là do lỗi của mình hay của người khác và dù có bị đánh trước nên mới đánh lại, nhưng hành vi đánh người bất tỉnh, của Đạt như vậy là trái pháp luật. Đạt dùng gậy đánh vào đầu ông Hoàng – vùng trọng yếu trên cơ thể, sau đó lại nhiều lần đạp chân vào cổ ông Hoàng là hành vi nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng khiến ông Hoàng bất tỉnh và phải cấp cứu trong tình trạng vỡ sọ và kết quả đã tử vong sau 2 ngày điều trị.

Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Đạt và ông Hoàng xảy ra va chạm giao thông, vì lý do ông Hoàng dùng gậy đánh vào chân Đạt, Đạt đã dùng vũ lực tấn công lại ông Hoàng mà không cần hòa giải hay dùng lý lẽ phân tích tính phải trái nào, có thể thấy đây là hành vi có tính chất côn đồ.

Hành vi của Đạt cấu thành tội giết người theo căn cứ tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Về mặt chủ thể: Đạt có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Về mặt khách thể: Hành vi nêu trên đã xâm phạm đến tính mạng của người khác (quyền được bảo vệ về tính mạng).

Theo Luật sư Tùng, về mặt chủ quan, sau khi bị đánh, Đạt có phản ứng đánh lại là lỗi cố ý, nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, có thể thấy được hậu quả xảy ra nhưng vẫn thực hiện hành vi. Trong trường hợp này, nếu Đạt không mong muốn hậu quả xảy ra thì việc định tội tuỳ thuộc vào hậu quả xảy ra trên thực tế, ở đây sau khi điều trị ông Hoàng đã tử vong thì vẫn định tội danh là giết người.

Ngoài ra, hành vi của Đạt thể hiện dưới hình thức dùng vũ lực, cụ thể: dùng sức mạnh vật chất, có công cụ phạm tội là gậy tác động vào đầu là vùng trọng yếu của ông Hoàng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự quy định về các tình tiết giảm nhẹ, sau đó Đạt có ý thức ra đầu thú thì có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi định khung hình phạt.

Đây được coi là bài học dành cho tất cả mọi người về văn hóa ứng xử nơi công cộng nói chung và việc gặp va chạm khi tham gia giao thông nói riêng để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên.