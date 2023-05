Có gì trong những nhà trọ hộp diêm ở Hà Nội?

Ngôi nhà 4 tầng ở và 1 tầng thượng, cầu thang đi lên dốc đứng chật hẹp nằm sâu trong ngõ 63 Trần Quốc Vượng (Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong những mô hình nhà trọ hộp diêm. Với giá thuê phòng chỉ 1,3 triệu đồng trọn dịch vụ, nơi đây trở thành nhà trọ của hàng mấy chục sinh viên và người lao động thu nhập thấp. Mỗi tầng có 7 - 9 phòng với một lối đi chỉ 50cm như thế này hoàn toàn kín mít và điều hòa chạy 24/24 để đảm bảo thoáng khí. Có khu phơi quần áo ở hai đầu mỗi tầng. Diện tích mỗi phòng chỉ 3m2, được trang bị sẵn một tấm đệm cá nhân và thanh treo đồ phía cuối phòng. Quy định rõ ràng mỗi phòng chỉ một người ở. Vi phạm sẽ bị đơn phương thanh lí hợp đồng và mất cọc. Người thuê trọ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tất cả các phòng đều được thiết kế kiểu hở một phần dưới để đảm bảo điều hòa bên ngoài có thể tỏa khí vào bên trong phòng. Bạn Thu An - sinh viên năm 2 Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết “Ở đây giá rẻ, đầy đủ dịch vụ mà lại còn có điều hòa mát lạnh suốt ngày, chứ ở trọ ngoài, không dám bật vì sợ tốn tiền điện. Phòng tuy nhỏ, nhưng thôi cũng tạm chấp nhận được nên mình ở đây cũng đã hơn một năm ”. Khu sinh hoạt chung, nơi diễn ra mọi hoạt động của người thuê trọ bao gồm nấu ăn, ăn, vệ sinh,... Được trang bị đầy đủ bếp từ, lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước, bình nóng lạnh, máy sấy tóc... Bạn Tâm, sinh viên năm nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải chia sẻ: "Lúc mới đến em rất bất ngờ vì ở đây còn có cả cơm nấu sẵn và người dọn vệ sinh. Phòng tuy hơi nhỏ, nhưng chẳng phải làm gì nên cũng thích". Khu vực bếp là nơi sử dụng chung của tất cả mọi người và không tính thêm bất cứ chi phí nào... Bạn Thu An cho biết thêm: "Dạo này nóng nên mọi người ăn muộn, chứ bình thường vào giờ cao điểm là kín chỗ, phải đợi vì quy định không được mang đồ ăn về phòng. Ngồi ăn chung cũng có cái vui là có bạn trò chuyện". Mỗi người đều được chia một tủ đồ, song cũng không tránh khỏi việc để đồ bên ngoài và tình trạng mất đồ, dùng đồ của nhau khó kiểm soát. "Chuyện mọi người phản ánh mất đồ không xảy ra thường xuyên, nhưng cũng có. Chỗ này có camera nên mọi người chủ động xem lại camera là được ngay thôi. Được cái cũng chưa bao giờ xảy ra vụ gì to tát". Chị N.M quản lí khu nhà nói. Chị Quế Anh - nhân viên bán hàng siêu thị đã ở đây được hai năm chia sẻ: “Ở chung cũng nhiều bất tiện, nhưng được cái là giá rẻ và mình cũng chỉ tối về nhà ngủ nên cũng không quan trọng. Có bất cứ vẫn đề gì nhắn chị quản lí đều được giải quyết nhanh chóng”. Theo chị N.M, quản lí khu nhà, mỗi tầng đều có trang bị bình chữa cháy. Tuy nhiên, với số lượng người sống trong nhà lớn, lại liên tục thay đổi người đến, người đi... để tổ chức được các buổi hướng dẫn sử dụng công cụ này một cách an toàn cũng khó nên nhà chưa làm được. Ở hai đầu mỗi tầng đều được thiết kế cửa thoát hiểm đề phòng trường hợp khẩn cấp. Theo anh Lê Vương - Công an phòng cháy chữa cháy khu vực, trong nhiều vụ cháy xảy ra thời gian gần đây không phải là không có cửa thoát hiểm trong khu nhà, mà là trong trường hợp khẩn cấp người trong nhà bị hoảng loạn, lại thêm không gian chật hẹp và chưa bao giờ được đào tạo về cách giải thoát nên khó xử lí. Đang mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong ngôi nhà này lại đông người và điều hòa chạy suốt cả ngày rất dễ dẫn đến quá tải điện năng. Vì thế cả người thuê và quản lí phải tăng cường cảnh giác, nhắc nhở nhau sử dụng điện một cách hợp lí, ngắt nguồn điện ngay khi không sử dụng". >>> Mời độc giả xem thêm video Kiên Giang: Bắt quả tang tiếp viên cà phê đèn mờ bán dâm trong nhà trọ (Nguồn: THĐT):

