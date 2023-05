Đà Nẵng: Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 5 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, lúc 2h10 ngày 25/5, tại Công trình dự án tòa nhà tập đoàn Polyco, số 34-36 đường 2/9 (P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ s ập giàn bê tông. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp, tử vong và 3 người khác bị thương. Nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hải Châu và Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngay sau khi xác định được đây là sự cố sập đổ giàn giáo trong quá trình đổ bê tông sàn, có 2 người tử vong do bị vùi lấp, Cảnh sát CNCH đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ sập đổ công trình, sử dụng các máy cắt sắt, các thiết bị banh cắt thủy lực để tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới để đưa nạn nhân ra ngoài. Sau khoảng 3 tiếng, đội cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng. 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn S. (53 tuổi) và Nguyễn Thị X. (49 tuổi), cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 3 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Văn Q. (50 tuổi), Lê Văn H. (44 tuổi) cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Ngô Duy T. (45 tuổi), trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng, công trình trên do chủ đầu tư là Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa (trụ sở ở TP Hà Nội), đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng đô thị và Khu công nghiệp trụ sở ở tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng cho hay, vụ tai nạn xảy ra là sự cố sập đổ giàn giáo trong quá trình đổ bê tông sàn. Hiện trường ngổn ngang sau vụ tai nạn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an TP Đà Nẵng mất nhiều giờ để kéo 2 nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp bê tông tươi sau vụ sập giàn giáo công trình. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Hải Châu đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc. >>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn mỏ đá khiến 2 người chết, 1 người chưa tìm thấy (Nguồn: THĐT)

Theo thông tin ban đầu, lúc 2h10 ngày 25/5, tại Công trình dự án tòa nhà tập đoàn Polyco , số 34-36 đường 2/9 (P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ s ập giàn bê tông. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp, tử vong và 3 người khác bị thương. Nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hải Châu và Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngay sau khi xác định được đây là sự cố sập đổ giàn giáo trong quá trình đổ bê tông sàn, có 2 người tử vong do bị vùi lấp, Cảnh sát CNCH đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ sập đổ công trình, sử dụng các máy cắt sắt, các thiết bị banh cắt thủy lực để tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới để đưa nạn nhân ra ngoài. Sau khoảng 3 tiếng, đội cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng. 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn S. (53 tuổi) và Nguyễn Thị X. (49 tuổi), cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 3 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Văn Q. (50 tuổi), Lê Văn H. (44 tuổi) cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Ngô Duy T. (45 tuổi), trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng, công trình trên do chủ đầu tư là Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa (trụ sở ở TP Hà Nội), đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng đô thị và Khu công nghiệp trụ sở ở tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng cho hay, vụ tai nạn xảy ra là sự cố sập đổ giàn giáo trong quá trình đổ bê tông sàn. Hiện trường ngổn ngang sau vụ tai nạn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an TP Đà Nẵng mất nhiều giờ để kéo 2 nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp bê tông tươi sau vụ sập giàn giáo công trình. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Hải Châu đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc. >>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn mỏ đá khiến 2 người chết, 1 người chưa tìm thấy (Nguồn: THĐT)