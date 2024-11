Bắc Giang: Khởi tố Giám đốc công ty khai thác, kinh doanh khoáng sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lương Ngọc Hải (SN 1971, trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Quốc Kỳ do "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố đối với Lương Ngọc Hải, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Kỳ

Kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đối với Công ty TNHH Quốc Kỳ (địa chỉ tại số 133, tổ dân phố 6, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) có vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản (đất san lấp) tại khu vực núi Một (núi Rùa), tổ dân phố 6, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Lương Ngọc Hải, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Kỳ về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các Lệnh và Quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thi hành các Lệnh và Quyết định tố tụng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.