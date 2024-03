Bắc Giang: Bắt hai thanh niên trộm xe máy trước cửa nhà dân

Ngày 31/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lục Ngạn đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.

Đối tượng Độ và Sơn tại Cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 15h30, ngày 30/3, Công an huyện Lục Ngạn tiếp nhận trình báo của anh Lê Như Thành (35 tuổi, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về việc anh Thành phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Wave, màu xanh - đen - bạc, biển kiểm soát 98F1 - 178.92 để trước hiên nhà đã bị kẻ gian trộm cắp.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã phân công Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, truy xét. Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng 2 giờ tiến hành điều tra, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Phượng Sơn, Công an xã Tân Hoa đã phát hiện, đấu tranh làm rõ đối tượng Mã Bình Sơn (20 tuổi, trú tại thôn Khuôn Lương, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, tỉnh bắc Giang) và Lý Hồng Độ (19 tuổi, trú tại thôn Thanh Văn 1, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) là hai thanh niên đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mã Bình Sơn và Lý Hồng Độ để tiếp tục điều tra làm rõ.