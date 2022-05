Bắc Giang: 9X vào phòng trọ cưỡng bức, hiếp dâm cô gái trẻ

Ngày 25/5, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trang A Hồng (SN 1996, trú xã Giáo Hiệu, huyện Pắc Nạm, tỉnh Bắc Kạn – hiện đang trọ tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) để làm rõ hành vi hiếp dâm cô gái trẻ.

Trang A Hồng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 23/5, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị L.T.C (SN 2000, trú huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) về việc bị cưỡng bức, hiếp dâm.

Theo trình báo của chị C, rạng sáng 23/5, chị C. ở một mình tại phòng trọ thuộc tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh, Việt Yên. Lúc này, chị C. bị Trang A Hồng dùng vũ lực ép chị quan hệ tình dục nhưng do chị C. kháng cự quyết liệt, Trang A Hồng chưa thực hiện được hành vi.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Việt Yên đã điều tra, xác minh, triệu tập đối tượng Trang A Hồng đến cơ quan công an làm việc vào ngày 24/5. Qua làm việc tại trụ sở Công an, Hồng đã xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi dùng vũ lực để ép chị L.T.C quan hệ tình dục với mình vào ngày 23/5.

Hiện, vụ 9X vào phòng trọ cưỡng bức, hiếp dâm cô gái trẻ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.