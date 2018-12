Bắc Bộ và Trung Bộ sắp rét xấp xỉ mức kỷ lục trong vòng 10 năm

Dự báo, cường độ rét mạnh nhất sẽ xảy ra vào các ngày 29-30/12 với nhiệt độ từ 8-11 độ C, vùng núi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt rét xấp xỉ mức kỷ lục trong vòng 10 năm. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp báo về đợt không khí lạnh cường độ mạnh đang tiến vào khu vực các tỉnh Bắc Bộ và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đợt rét sắp tới có cường độ mạnh xấp xỉ mức kỷ lục trong vòng 10 năm trở lại đây, đồng thời áp thấp nhiệt đới sẽ gây gió giật cấp 10 tại khu vực Bắc Biển Đông từ chiều 29/12.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Hiện nay đang có một đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Từ chiều 27/12, đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ.

Từ ngày 28/12, khu vực Bắc Bộ và một phần khu vực Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển rét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, từ ngày 28-30/12, khu vực Bắc Bộ có nơi mưa to. Rét đậm, rét hại xảy ra tại các vùng miền núi và trung du thuộc các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và cường độ rét mạnh nhất sẽ xảy ra vào các ngày 29-30/12 với nhiệt độ từ 8-11 độ C, vùng núi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Đặc biệt, các vùng núi cao trên 1.500m nhiều khả năng nhiệt độ dưới 0 độ C, các vùng núi như: Ô Quý Hồ, đèo Pha Đin, Sa Pa... có khả năng xảy ra mưa tuyết. Từ ngày 1/1/2019, vùng núi phía Bắc sẽ chấm dứt mưa tuyết nhưng băng giá vẫn kéo dài đến ngày 4/1/2019. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như cây trồng, vật nuôi. Đây là đợt rét đậm có cường độ mạnh nhất của mùa Đông năm nay và xấp xỉ với những đợt rét kỷ lục trong vòng 10 năm trở lại đây.

Không khí lạnh cũng gây mưa lớn ở hầu khắp các tỉnh Trung Bộ từ 28/12/2018 đến ngày 4/1/2019. Cao điểm từ ngày 29-31/12, các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ có mưa rất to, đặc biệt từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có nơi mưa to trên 150mm/ngày. Khu vực Nam Trung Bộ hiện đang có mưa to và tiếp tục mưa kéo dài đến hết 31/12. Các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 29-31/12 nhiều khả năng sẽ xuất hiện mưa trái mùa.

Đặc biệt, đợt rét cường độ mạnh này sẽ gây gió mạnh, sóng lớn trên hầu khắp các vùng biển. Từ chiều 27/12, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ ngày 29/12, gió mạnh sẽ mở rộng hầu khắp các vùng biển, kết hợp với vùng áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ đi vào khu vực Biển Đông từ chiều ngày 27/12, sẽ gây ra gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở khu vực Bắc Biển Đông, gần phía Bắc quần đảo Trường Sa.

Trong đợt rét cường độ mạnh này, nhiệt độ tại khu vực Hà Nội có thể xuống dưới 10 độ C và có mưa vào các ngày 29-30/12. Các ngày tiếp theo nhiệt độ vẫn ở ngưỡng rét đậm (dưới 15 độ C) nhưng lượng mưa sẽ giảm dần.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: Sau đợt rét đậm này, thời tiết đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi sẽ vẫn còn một số đợt rét ngắn ngày, đồng thời, cũng vẫn xuất hiện những ngày nắng, nền nhiệt trung bình khu vực các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng lên; nền nhiệt khu vực Hà Nội dao động từ khoảng 17-19 độ C. Khu vực Trung Bộ sẽ đón Tết cổ truyền trong tiết trời tạnh ráo. Nam Bộ khả năng có nắng nóng từ 35-36 độ C, đồng thời xuất hiện triều cường tại các vùng ven biển trong những ngày Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi.