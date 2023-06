Bắc Bộ sắp đón đợt mưa giông lớn, hồ thủy điện được cải thiện

Sau những ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, dự báo ngày 13/6, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm nay (12/6) đến hết đêm 14/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác giông với lượng mưa 90-150 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 19h ngày 12/6 đến 19h ngày 13/6 là 40-70 mm, có nơi trên 100 mm; từ 19h ngày 13/6 đến 7h ngày 15/6 là 50-80 mm, có nơi trên 150 mm. Từ 15/6, mưa lớn ở khu vực này giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa giông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng còn kèo dài đến khoảng 16-17/6. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi Bắc Bộ có nơi mưa rất to thì miền Trung duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trong các ngày 13-14/6 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-65%. Đợt nắng nóng này kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong những ngày nắng nóng, vùng núi Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều tối. Trên biển, ngày và đêm 12/6, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) mưa rào và giông. Trong mưa giông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngày và đêm 12/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3,5 m, biển động.