Đường phố Hà Nội ngập lụt giữa trời nắng

Cơn mưa lớn khiến đoạn đường dài gần 300 mét đường tỉnh lộ 70 bị ngập lụt, các phương tiện bị chôn bánh. Mực nước ngập gần nửa bánh xe ô tô và tràn vào nhà dân hai bên đường. Nhiều xe bị chết máy do ngập nước. Các hộ dân dùng các vật dụng che chắn cổng cửa nhưng vẫn không thoát cảnh nước tràn vào nhà. Giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 70 bị gián đoạn. Nhiều người điều khiển xe máy vẫn cố tình di chuyển, bất chấp mực nước ngập sâu. Kết quả là chết máy. Các xe tải lớn tạo nhiều cơn sóng nước, đánh mạnh vào 2 bên vỉa hè. Trời nắng nhưng đoạn đường tỉnh lộ 70 vẫn ngập lụt, nước chưa thể rút do 2 bên đường không có cống thoát nước. Nam thanh niên ướt đẫm vì nước ngập và làn sóng mạnh. Hàng hóa chở trên xe máy cũng bị thấm ướt. Thịt lợn chở trên xe cũng tắm nước mưa. Những chuyến xe grab cũng chôn bánh giữa vùng nước ngập. Nhiều xe máy tìm đường thoát vùng ngập nước. Hoặc chấp nhận chôn chân chờ nước rút. Tình trạng giao thông ùn tắc kéo dài trên tuyến đường tỉnh lộ 70. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đại lộ Thăng Long ra Quốc lộ 32 nên có nhiều xe tải lớn. Tuy nhiên, do tuyến đường nhỏ hẹp và ngập úng sau cơn mưa lớn nên xảy ra tình trạng ùn tắc. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến 14h30', nước ngập úng trên tỉnh lộ 70 vẫn chưa thể thoát. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng (Nguồn: VTV24):

