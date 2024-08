Bắc Bộ lại mưa lớn, danh sách các điểm nguy cơ xảy ra lũ quét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay (2-8), Bắc Bộ tiếp diễn, có nơi trên 120mm…

Khu Tây Bắc và Việt Bắc, Hòa Bình của Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.Từ đêm 2/8, mưa lớn ở khuTây Bắc và Việt Bắc xu hướng giảm dần.

Ảnh minh họa: vtv.vn

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương. Cụ thể:

Lai Châu: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên.

Điện Biên: Điện Biên, Mường Ảng.

Sơn La: Mai Sơn, Mường La.

Lào Cai: Bắc Hà, Lào Cai, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn.

Yên Bái: Mù Cang Chải.

Hà Giang: Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Vị Xuyên, Yên Minh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Mưa to gây sạt lở kinh hoàng tại Đà Lạt, vùi lấp người và tài sản: