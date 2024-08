Biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan

Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và của do mưa lũ gây ra. Chỉ tính riêng đợt mưa lũ từ ngày 27/7 đến 31/7 tại các tỉnh khu vực miền núi Bắc Bộ đã có hàng trăm điểm sạt lở.



Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã ghi nhận một số hiện tượng thời tiết cực đoan. Riêng tháng 4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ cao hơn từ 3,1 - 3,6 độ C so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt tại Đông Hà (Quảng Trị), nhiệt độ ngày 28/4 đo được là 44 độ C - đây là giá trị cao nhất từ năm 1976 đến nay tại khu vực này. Ngoài ra, thời gian qua đã xuất hiện rất nhiều mưa dông kèm mưa đá gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi trường.