Bà trùm 9x Hải Phòng buôn ma tuý xuyên Việt Nam - Hàn Quốc sa lưới

Ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Hàn Quốc bằng đường hàng không đi qua sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Cầm đầu đường dây buôn bán ma túy từ Việt Nam đi Hàn Quốc là đối tượng Lê Thị Loan (SN: 1990 trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Theo điều tra của cơ quan Công an, đêm ngày 12/10 tại sân bay Cát Bi, Phòng cảnh sát điều tra (PC04), Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Phòng An ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 kiểm tra phát hiện Cù Thị Nguyệt (SN:1991, thường trú tại đội 7, Trúc Động, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng) mang theo nhiều đồ đạc, trong đó một con gấu bông do Lê Thị Loan thuê để vận chuyển từ Hải Phòng bằng đường hàng không đến Hàn Quốc, bên trong có 140,78 gam MDMA, 17,92 gam Ketamine.