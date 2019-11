Bà sát hại cháu ở Nghệ An: Bà Hường đang khai gian dối?

(Kiến Thức) - Vụ án bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thừa nhận giết cháu gái ruột là Phạm Thị Tâm (lớp 6, trường THCS Hậu Thành) đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước đó, trao đổi với báo chí về nguyên nhân vụ việc bà nội giết cháu, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Bước đầu, theo lời khai của bà Hường cho đến thời điểm hiện nay, nguyên nhân chính dẫn đến việc giết cháu là do mâu thuẫn gia đình. Đặc biệt cháu Tâm thường xuyên hỗn láo với bà Hường nên mới sát hại cháu".

Tuy nhiên, nhiều người ở gần khu vực mà bà Hường và cháu Tâm sinh sống tỏ ra bất ngờ khi biết tin nghi phạm là bà nội cháu bé, bởi trước đây, theo họ, bà Hường rất yêu thương cháu mình. Cháu Nguyễn Thị Thảo là bạn học và cũng ngồi cùng bàn với cháu Tâm buồn bã cho biết: "Từ ngày Tâm mất, cháu không thể nào ngủ được, bị ám ảnh về cái chết đột ngột của bạn mình. Cả lớp nghe tin ai nấy đều khóc mấy ngày".

Bạn của Tâm chia sẻ thêm: "Hôm xảy ra vụ việc là sinh nhật cháu, Tâm đi từ nhà sang nhà cháu để chơi nhưng hôm đấy bạn ấy khóc từ nhà mình đến nhà cháu luôn. Bạn ấy nói, ở nhà bố với ông bà hay cãi nhau, bạn ấy nói rất thương và yêu bà nội".

Ở một diễn biến khác nhiều người hoài nghi về việc phải chăng bà Hường sát hại cháu mình để trục lợi từ tiền bảo hiểm?. Được biết, sau khi xảy ra sự việc, trong tủ của gia đình bà Hường có hai hợp đồng mua bảo hiểm cho cháu Tâm. Ông nội cháu Tâm cũng thừa nhận trước đó bà có mua cho cháu Tâm 2 gói bảo hiểm, một gói có giá trị 5 triệu đồng và 1 gói có giá trị 6 triệu đồng.

Hình ảnh hai bà cháu trước khi vụ án xảy ra. Trao đổi trên Zing.vn, ông Phan Ngọc Hồng, Trưởng phòng Kinh doanh cấp cao Công ty Hanwhalife chi nhánh Yên Thành, xác nhận bà Hường mua gói bảo hiểm cho cháu Tâm với giá 6 triệu đồng hồi tháng 2. Theo hợp đồng bảo hiểm, bà Hường là người mua nên trường hợp bé gái gặp sự cố dẫn đến thiệt mạng thì người mua bảo hiểm được hưởng khoản tiền bảo hiểm. Ông Nguyễn Khắc Ninh, Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Hanwhalife ở Nghệ An, lý giải việc bà nội mua bảo hiểm cho cháu ruột cùng huyết thống là đúng theo quy định của pháp luật. Ông Ninh nhấn mạnh theo quy định, người được hưởng chế độ bảo hiểm nếu tử vong do tai nạn trong 2 năm kể từ khi ký hợp đồng, thì người mua gói bảo hiểm sẽ được công ty chi trả quyền lợi. "Với khách hàng như bà Hường mua bảo hiểm cho cháu, trường hợp bé gái không may tử vong do rủi ro, tai nạn thì bà Hường sẽ được chi trả tối đa 800 triệu đồng tiền bảo hiểm", ông Ninh giải thích. Vị đại diện Hanwhalife cũng nói thêm theo quy định của pháp luật, nếu khách hàng có hành vi trục lợi bảo hiểm thì hoàn toàn không được bảo hiểm chi trả quyền lợi. Còn ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý AIA Nghệ An cho hay: "Bà Phạm Thị Hường là khách hàng mua gói bảo hiểm của AIA. Chúng tôi chưa nắm được bà Hường mua gói bảo hiểm bao nhiêu. Cơ quan công an đang điều tra vụ việc. Gói bảo hiểm của bà Hường mua cho cháu tôi chưa nắm được thông tin, chờ cơ quan điều tra vào cuộc". Tuy nhiên về vấn đề bà Hường sát hại cháu mình để trục lợi từ tiền bảo hiểm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.