Từ bà sát hại cháu ở Nghệ An: Rợn người nhiều vụ bà, cha, mẹ giết người thân

Bà nội giết cháu gái vì miếng thịt và mâu thuẫn với bố mẹ: Ngày 7/11, tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Hường (64 tuổi, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An) khai nguyên nhân sát hại cháu gái ruột (11 tuổi) là do bố mẹ cháu và cháu hỗn láo với ông bà. Một lần trong bữa ăn, bà gắp miếng thịt cho chồng thì bị con trai mắng và gắp miếng thịt vào bát cháu nội khiến bà tức tối. Mặc dù cháu gái ở với ông bà từ bé vì bố mẹ đi làm ăn xa, thế nhưng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình kéo dài, không được giải quyết, bà Hường đã nhẫn tâm sát hại cháu ruột của mình. Ngày 3/11, khi cháu gái đi sinh nhật bạn về thì gặp bà Hường giữa đường. Bà Hường ngồi xe cháu gái và rủ cháu đi ra khu vực đập nước. Tại đây, bà Hường sát hại cháu gái rồi đi về nhà, sau đó bắt xe khách đi Hà Nội làm osin. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giam bà Hường, bước đầu, người bà này đã thừa nhận mình là hung thủ sát hại cháu gái.Bố giết con trai 10 tháng tuổi trong nhà tắm rồi tự tử: Tối 15/2/2019, hai vợ chồng Lò Văn Luân (SN 1993, trú xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đưa nhau đi khám bệnh trở về nhà bố vợ ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Lúc này, khi đang ăn cơm, Luân bỗng nhiên bế cháu L.M.K (10 tháng tuổi, con đẻ Luân) vào nhà tắm chốt cửa. Sau một lúc không thấy hai bố con trở ra, nghi có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện cháu K. đã tử vong. Luân đã dùng dao tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Chị Lò Thị Ch. (vợ của Luân) cho biết, trước khi xảy ra vụ việc Luân hay bị ốm, có biểu hiện khóc lóc suốt ngày không ngừng. Thấy vậy, gia đình Luân đã đưa Luân xuống bệnh viện thăm khám, kiểm tra xem bị làm sao. Kết quả hồ sơ bệnh án cho thấy, Luân bị đau vai gáy với viêm não. Mẹ đơn thân giết con trai 19 tuổi lúc đang ngủ: Trong cuộc sống, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, Mê Linh, Hà Nội) thường xảy ra mâu thuẫn, xuất phát từ việc con trai bà là Đặng Quang Huy (SN 1999, làm công nhân tại KCN Quang Minh, Mê Linh)chơi bời và có lời nói không đúng mực với mẹ. Trong lúc thiếu tiền, Huy mang chiếc điện thoại của mình đi cầm cố. Tối ngày 11/4/2018, Huy xin phép mẹ đi chơi nhưng bà Huế không đồng ý. Người mẹ bảo con ở nhà ngủ để sáng hôm sau đi làm. Dù vậy, Huy vẫn lấy xe máy đi chơi. Khoảng 3h sáng hôm sau Huy đi chơi về, lên phản ngủ cạnh mẹ. Đến 5h sáng, bà Huế ngủ dậy, thấy con trai nằm bên cạnh, nỗi bực tức dâng lên, bà nảy sinh ý định giết con. Bà ta đi tìm tuýp sắt, đập liên tiếp vào đầu con. Huy chỉ kịp kêu: "Ớ. Mẹ ơi, mẹ ơi..." rồi ngã lăn xuống giường... Bà Huế chỉ chịu dừng tay khi thấy con trai bất động. Gây án xong, bà ta thu dọn, làm sạch hiện trường nhằm xóa dấu vết rồi trình báo con mình bị người ta đánh chết. Mẹ giết con trai 8 tuổi rồi thắt cổ tự tử: Tối 20/7/2018, người dân phát hiện Hoàng Thị Sen (33 tuổi) ở tầng 16, tòa nhà thuộc khu đô thị Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai, TP Hà Nội) có ý định tự tử nên tập trung can ngăn. Trong lúc đưa người phụ nữ vào nhà, họ phát hiện hai cháu bé (một trai và một gái) đã tử vong. 2 cháu bé tử vong là Nguyễn Khánh Huy (8 tuổi, con trai Sen) và cháu Nguyễn Anh Thư (6 tuổi, con chị chồng Sen). Theo điều tra của cơ quan Công an, đầu năm 2018, Sen liên tục phải chịu tang mất cha và mất chú. Quá đau lòng, Sen rơi vào trạng thái trầm cảm. Gia đình phải đưa Sen đi chữa bệnh tại Lào Cai. Thấy bệnh tình của vợ thuyên giảm, chồng của Sen là anh T. đã đón vợ về ở cùng con trai là cháu Huy. Sáng 20/7, anh T. đi làm, để vợ ở nhà chơi cùng con và cháu Thư (con của chị anh T.). Khoảng 9h sáng, sau khi chồng đã đi làm, Sen ở nhà lấy dây thắt lưng siết cổ con trai và cháu Thư tử vong rồi dùng chính chiếc thắt lưng này siết cổ mình tự tử nhưng không chết. Sau đó, Sen cho thi thể một cháu bé vào bao tải. Khoảng 19h tối cùng ngày, bảo vệ chung cư HH02 phát hiện Sen có những dấu hiệu bất thường định nhảy lầu tự tử nên đã ngăn chặn. Bà giết cháu rồi dựng chuyện bị người lạ bắt cóc:Năm 2017, vụ áncháu bé 20 ngày tuổi bị bà sát hại, rồi dựng chuyện có người bắt cóc gây xôn xao dư luận. Theo lời khai bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, quê Tiền Hải, Thái Bình) khi thấy cháu 20 ngày tuổi ọ ẹ tỉnh giấc, bà đứng dậy, đi lại để đung đưa, ru cho cháu ngủ tiếp. Do vừa bế cháu đi lại vừa xem tivi, bà bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước. Cú ngã khiến cháu tụt khỏi tay, rơi mạnh xuống đất, đồng thời bị bà Xuân đè lên nên cháu thoi thóp, sữa trào ra miệng. Mặc dù thấy cháu vẫn còn thở nhưng bà Xuân vẫn dùng một chiếc khăn để bịt vào mặt cháu bé, dẫn đến chết ngạt. Sau khi thấy cháu bất động, bà Xuân đã cho xác cháu vào túi nilon, giấu ra bụi cây gần nhà và dựng ra chuyện đôi nam nữ vào chuốc thuốc mê, bắt cóc cháu bé. Ngày hôm sau, bà Xuân lén mang xác cháu bé nhét vào một chiếc bao tải rồi tìm cách phi tang. Sau đó, hành vi bà bị phát hiện, bắt giữ và xét xử. Xem thêm video: Người mẹ lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết ngạt?.

Bà nội giết cháu gái vì miếng thịt và mâu thuẫn với bố mẹ: Ngày 7/11, tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Hường (64 tuổi, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An) khai nguyên nhân sát hại cháu gái ruột (11 tuổi) là do bố mẹ cháu và cháu hỗn láo với ông bà. Một lần trong bữa ăn, bà gắp miếng thịt cho chồng thì bị con trai mắng và gắp miếng thịt vào bát cháu nội khiến bà tức tối. Mặc dù cháu gái ở với ông bà từ bé vì bố mẹ đi làm ăn xa, thế nhưng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình kéo dài, không được giải quyết, bà Hường đã nhẫn tâm sát hại cháu ruột của mình. Ngày 3/11, khi cháu gái đi sinh nhật bạn về thì gặp bà Hường giữa đường. Bà Hường ngồi xe cháu gái và rủ cháu đi ra khu vực đập nước. Tại đây, bà Hường sát hại cháu gái rồi đi về nhà, sau đó bắt xe khách đi Hà Nội làm osin. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giam bà Hường, bước đầu, người bà này đã thừa nhận mình là hung thủ sát hại cháu gái. Bố giết con trai 10 tháng tuổi trong nhà tắm rồi tự tử: T ối 15/2/2019, hai vợ chồng Lò Văn Luân (SN 1993, trú xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đưa nhau đi khám bệnh trở về nhà bố vợ ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Lúc này, khi đang ăn cơm, Luân bỗng nhiên bế cháu L.M.K (10 tháng tuổi, con đẻ Luân) vào nhà tắm chốt cửa. Sau một lúc không thấy hai bố con trở ra, nghi có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện cháu K. đã tử vong. Luân đã dùng dao tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Chị Lò Thị Ch. (vợ của Luân) cho biết, trước khi xảy ra vụ việc Luân hay bị ốm, có biểu hiện khóc lóc suốt ngày không ngừng. Thấy vậy, gia đình Luân đã đưa Luân xuống bệnh viện thăm khám, kiểm tra xem bị làm sao. Kết quả hồ sơ bệnh án cho thấy, Luân bị đau vai gáy với viêm não. Mẹ đơn thân giết con trai 19 tuổi lúc đang ngủ: Trong cuộc sống, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, Mê Linh, Hà Nội) thường xảy ra mâu thuẫn, xuất phát từ việc con trai bà là Đặng Quang Huy (SN 1999, làm công nhân tại KCN Quang Minh, Mê Linh)chơi bời và có lời nói không đúng mực với mẹ. Trong lúc thiếu tiền, Huy mang chiếc điện thoại của mình đi cầm cố. Tối ngày 11/4/2018, Huy xin phép mẹ đi chơi nhưng bà Huế không đồng ý. Người mẹ bảo con ở nhà ngủ để sáng hôm sau đi làm. Dù vậy, Huy vẫn lấy xe máy đi chơi. Khoảng 3h sáng hôm sau Huy đi chơi về, lên phản ngủ cạnh mẹ. Đến 5h sáng, bà Huế ngủ dậy, thấy con trai nằm bên cạnh, nỗi bực tức dâng lên, bà nảy sinh ý định giết con. Bà ta đi tìm tuýp sắt, đập liên tiếp vào đầu con. Huy chỉ kịp kêu: "Ớ. Mẹ ơi, mẹ ơi..." rồi ngã lăn xuống giường... Bà Huế chỉ chịu dừng tay khi thấy con trai bất động. Gây án xong, bà ta thu dọn, làm sạch hiện trường nhằm xóa dấu vết rồi trình báo con mình bị người ta đánh chết. Mẹ giết con trai 8 tuổi rồi thắt cổ tự tử: Tối 20/7/2018, người dân phát hiện Hoàng Thị Sen (33 tuổi) ở tầng 16, tòa nhà thuộc khu đô thị Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai, TP Hà Nội) có ý định tự tử nên tập trung can ngăn. Trong lúc đưa người phụ nữ vào nhà, họ phát hiện hai cháu bé (một trai và một gái) đã tử vong. 2 cháu bé tử vong là Nguyễn Khánh Huy (8 tuổi, con trai Sen) và cháu Nguyễn Anh Thư (6 tuổi, con chị chồng Sen). Theo điều tra của cơ quan Công an, đầu năm 2018, Sen liên tục phải chịu tang mất cha và mất chú. Quá đau lòng, Sen rơi vào trạng thái trầm cảm. Gia đình phải đưa Sen đi chữa bệnh tại Lào Cai. Thấy bệnh tình của vợ thuyên giảm, chồng của Sen là anh T. đã đón vợ về ở cùng con trai là cháu Huy. Sáng 20/7, anh T. đi làm, để vợ ở nhà chơi cùng con và cháu Thư (con của chị anh T.). Khoảng 9h sáng, sau khi chồng đã đi làm, Sen ở nhà lấy dây thắt lưng siết cổ con trai và cháu Thư tử vong rồi dùng chính chiếc thắt lưng này siết cổ mình tự tử nhưng không chết. Sau đó, Sen cho thi thể một cháu bé vào bao tải. Khoảng 19h tối cùng ngày, bảo vệ chung cư HH02 phát hiện Sen có những dấu hiệu bất thường định nhảy lầu tự tử nên đã ngăn chặn. Bà giết cháu rồi dựng chuyện bị người lạ bắt cóc:Năm 2017, vụ áncháu bé 20 ngày tuổi bị bà sát hại, rồi dựng chuyện có người bắt cóc gây xôn xao dư luận. Theo lời khai bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, quê Tiền Hải, Thái Bình) khi thấy cháu 20 ngày tuổi ọ ẹ tỉnh giấc, bà đứng dậy, đi lại để đung đưa, ru cho cháu ngủ tiếp. Do vừa bế cháu đi lại vừa xem tivi, bà bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước. Cú ngã khiến cháu tụt khỏi tay, rơi mạnh xuống đất, đồng thời bị bà Xuân đè lên nên cháu thoi thóp, sữa trào ra miệng. Mặc dù thấy cháu vẫn còn thở nhưng bà Xuân vẫn dùng một chiếc khăn để bịt vào mặt cháu bé, dẫn đến chết ngạt. Sau khi thấy cháu bất động, bà Xuân đã cho xác cháu vào túi nilon, giấu ra bụi cây gần nhà và dựng ra chuyện đôi nam nữ vào chuốc thuốc mê, bắt cóc cháu bé. Ngày hôm sau, bà Xuân lén mang xác cháu bé nhét vào một chiếc bao tải rồi tìm cách phi tang. Sau đó, hành vi bà bị phát hiện, bắt giữ và xét xử. Xem thêm video: Người mẹ lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết ngạt?.