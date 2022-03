Bà Phương Hằng từ livestream ồn ào đến tố cáo và bắt tạm giam

Trước khi bà Phương Hằng bị tạm giam, hàng loạt nghệ sĩ Việt như Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... đều dính đến ồn ào với CEO Đại Nam xoay quanh các vấn đề từ thiện, sao kê và kiện tụng. Đặc biệt, nhiều đơn kiện đã được gửi đến Bộ Công an và Công an TPHCM liên quan đến việc đấu tố trên mạng xã hội. Cụ thể, tháng 3/2021 ông Võ Hoàng Yên bị bà Hằng tố lừa đảo đã gây sóng cộng đồng mạng. Trong livestream, bà Hằng cho rằng, một số nghệ sĩ Việt đã cấu kết với ông Võ Hoàng Yên để lừa đảo. Và nghệ sĩ Hoài Linh là người bị lôi vào cuộc đầu tiên liên quan đến vụ "ngâm" tiền từ thiện. Ban đầu, bà Phương Hằng cho rằng, nghệ sĩ Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có mối quan hệ thân thiết và yêu cầu nam nghệ sĩ phải lên tiếng về chuyện chữa bệnh của ông Yên. Suốt khoảng thời gian đó, Hoài Linh chọn cách "im lặng", mãi cho đến khi bà Hằng lên tiếng việc nam danh hài "ngâm" hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện, Hoài Linh mới lên tiếng, nhận lỗi về phía mình. Sau Hoài Linh, bà Phương Hằng tiếp tục lôi nhiều nghệ sĩ khác vào cuộc. Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bị bà Phương Hằng nhắc tới nhiều nhất qua các buổi phát sóng trực tiếp, cho rằng họ chặn tiền từ thiện. Cụ thể, bà liên tục "nằm mơ" nói số tiền Thủy Tiên quyên góp được là hơn 320 tỷ đồng chứ không phải 177 tỷ đồng như công bố trước đó. Vào cuối tháng 8/2021, mạng xã hội lại dậy sóng khi trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định đang giữ khoảng 1,9kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, với số tiền ca sĩ này nhận từ thiện lên đến 96 tỷ đồng chứ không phải 1,8 tỷ đồng như Đàm Vĩnh Hưng từng công bố. Sau đó, MC Trấn Thành cũng bị bà Phương Hằng gọi tên. Bà Hằng cho rằng, Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện. Bà đặt nghi vấn, Fanpage của Trấn Thành hơn 18 triệu theo dõi không thể quyên góp số tiền chỉ 9 tỷ đồng. Bà còn thách đố nếu Trấn Thành sao kê sẽ cho 50 tỷ đồng. Ngoài các nghệ sĩ kể trên, CEO Đại Nam còn tiếp tục tố Việt Hương, Hồng Vân, Trịnh Kim Chi... cũng kêu gọi từ thiện nhưng không minh bạch. Vào giữa tháng 9, vợ chồng Thủy Tiên có mặt tại ngân hàng, livestream công bố hơn 18.000 trang sao kê. Nữ ca sĩ cũng giải thích rõ các khoản thu - chi, giải đáp thắc mắc của cư dân mạng. Sau đó, Công Vinh tuyên bố nộp đơn kiện những cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, dựng chuyện về vợ chồng anh, trong đó có bà Phương Hằng. Về phía Đàm Vĩnh Hưng, anh không công khai sao kê mà tuyên bố nhờ kiểm toán vào cuộc và pháp luật can thiệp. Sau đó, ngày 5/9/2021, Đàm Vĩnh Hưng chính thức nộp đơn kiện bà Phương Hằng do có những hành vi, lời lẽ mang tính xúc phạm gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân. Còn Trấn Thành, sau thời gian im lặng, anh chính thức tung 1.000 trang sao kê chi tiết các khoản quyên góp từ thiện và giải thích vì sao chuyển khoản cho mẹ Hồ Ngọc Hà, Đại Nghĩa. Ngày 21/9/2021, Công an TP HCM xác nhận đã tiếp nhận đơn của nhiều người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi vu khống, làm nhục người khác và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng xã hội. Trong số này, có 5 nghệ sĩ gửi đơn tố cáo CEO Đại Nam gồm: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh), NSƯT Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên và bà Trịnh Kim Chi. Cuối tháng 12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Qua xác minh, tổng số tiền Hoài Linh quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020 là 15,4 tỷ đồng. Trong đó, Hoài Linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn 500 triệu để chung tay cứu trợ đồng bào. Vào ngày 28/12/2021, C02 xác định những nghệ sĩ có công khai tài khoản để nhận quyên góp từ thiện và thông báo về việc đóng tài khoản, dừng tiếp nhận tiền. Nhiều nghệ sĩ nhận quyên góp sau đó đã trực tiếp hoặc thông qua đại diện để đến các địa phương làm từ thiện. Điều tra từ nhiều bên, C02 nhận thấy, "lượng tiền đổ vào tài khoản còn ít hơn số tiền đã đi ủng hộ từ thiện". Chiều 23/1/2022, Cục Cảnh sát Hình sự đã thông báo về kết quả từ thiện của Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2020. C02 xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự. Sau khi các nghệ sĩ được minh oan chuyện từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng và tuyên bố "sẽ không dừng lại vụ kiện cho đến khi nào những đối tượng “xấu” đó bị trừng phạt và đền bù tất cả tổn thất về công việc, tinh thần mà anh phải chịu đựng suốt thời gian qua”. Trước đó, phía luật sư của Thuỷ Tiên cũng cho hay sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã nộp đơn kiện và đang chờ giải quyết. Mới nhất, MC Trấn Thành cũng gửi đơn kiện bà Phương Hằng lên Công an TP.HCM vì vu khống anh ăn chặn từ thiện. Ca sĩ Vy Oanh gửi đơn kiện lên Công an TP.HCM vì cho rằng, bà Hằng vu khống, nhục mạ gia đình cô và yêu cầu bồi thường 1 tỷ đồng. Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. >>> Xem thêm video: Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

