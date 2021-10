Bà Phương Hằng tố Đàm Vĩnh Hưng: CSHS vào cuộc “vùng cấm” thành vùng sáng

Với sự vào cuộc của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), hoạt động từ thiện của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ sớm được làm sáng tỏ…"vùng cấm" sẽ thành vùng sáng.

Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam, Bình Dương) tố ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện tới Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xem xét giải quyết.



Ở một diễn biến khác, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Nam ca sĩ cho biết, đã có buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an (C02) và đã cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của điều tra viên. Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Bình Dương (PC01) đã mời Hưng lên làm rõ các nội dung của đơn mà Hưng tố cáo bà Phương Hằng với nhiều tội danh. Tại buổi làm việc, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho nội dung tố cáo của mình đến PC01, Công an tỉnh Bình Dương.

Đàm Vĩnh Hưng từng tuyên bố mình là "vùng đất cấm". Sau lùm xùm từ thiện vừa qua, trong khi nhiều nghệ sĩ đã sao kê nhằm minh bạch từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa sao kê dẫn đến nhiều nghi ngờ về hoạt động từ thiện của nam ca sĩ này. Đến nay, với việc cơ quan công an vào cuộc cũng như việc nam ca sĩ sẵn sàng hợp tác, được cho là động thái tốt cho cả Đàm Vĩnh Hững và hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ, những mảng tối mà dư luận hồ nghi sẽ sớm được làm sáng tỏ.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, những thông tin trên cho thấy, đến nay, Cơ quan điều tra vẫn chưa thụ lý tin báo tố giác tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Bộ Công an tiến hành xác minh theo quy định pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng, việc không thụ lý tin báo tố giác tội phạm có thể xảy ra nếu thuộc một trong các trường hợp: Vụ việc không có dấu hiệu tội phạm hoặc vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra đã nhận được đơn thư trình báo tố giác tội phạm đó hoặc cũng có thể, vụ việc đã có cơ quan khác thụ lý tin báo và đang tiến hành xác minh theo quy định pháp luật.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, thẩm quyền điều tra thuộc về rất nhiều cơ quan, ở nhiều cấp khác nhau từ Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Công an tỉnh/thành phố, Cơ quan điều tra công an quận/huyện.

Trong vụ việc trên, nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an thành phố cũng có thể thụ lý tin báo để giải quyết theo quy định pháp luật. Với những vụ án phức tạp liên quan tới nhiều địa phương, có yếu tố nước ngoài hoặc những vụ việc phức tạp, có thể do Cơ quan điều tra Bộ Công an xác minh hoặc thẩm quyền xác minh theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo cơ quan điều tra.

Trong vụ việc nêu trên, có thể là hiện nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thụ lý tin báo để giải quyết đến hoạt động từ thiện của nhiều nghệ sĩ trong khoảng thời gian năm 2020 đến nay nên Cơ quan điều tra Công an TP HCM chuyển hồ sơ để giải quyết đối với hồ sơ đã thụ lý tin báo theo quy định chung.

Luật sư Cường cho rằng, thời gian xác minh tin báo tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật tối đa là 4 tháng tính từ ngày Cơ quan điều tra thụ lý tin báo tố giác tội phạm.

“Đến nay, Cơ quan điều tra Công an TP HCM chưa thụ lý tin báo. Tuy nhiên, nếu Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thụ lý tin báo giải quyết liên quan đến hoạt động từ thiện của nhiều nghệ sĩ, có thể sẽ tiếp nhận và gộp sự việc vào giải quyết trong cùng một vụ việc. Thời hạn xác minh tin báo được tính từ thời gian bắt đầu thụ lý tin báo của vụ việc đó” - luật sư Cường nêu ý kiến.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh trước đó đã nhận được tin báo của bà Nguyễn Phương Hằng cung cấp thông tin về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của các nhà hảo tâm. Trong đơn bà Hằng cho rằng, ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hảo tâm được biết. Hành động của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện. Sau khi xem xét nội dung đơn, Phòng PC02 đã chuyển đơn này đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) để xem xét giải quyết. Nguồn tin cho biết PC01 đã chuyển nội dung đơn tố cáo đến C02 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngày 13/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đang phối hợp cùng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện. Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục C02, Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân, trong đó có ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng). Ở một diễn biến khác, bản thân ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Vụ việc này, Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo quy định.

