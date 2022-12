Ba nhân viên giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng bị xử thế sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam). Họ cùng bị cáo buộc phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hà (áo xanh) và Nhi làm việc với công an.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã xác định bà Nguyễn Phương Hằng là người chủ mưu, đồng thời là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên bà hằng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù.

Luật sư Cường cho biết thêm, để thực hiện các buổi phát trực tiếp lên mạng xã hội với nhiều thông tin như vậy, nói về nhiều người như vậy thì sẽ có những người cung cấp thông tin, những người chuẩn bị hồ sơ tài liệu, chuẩn bị phương tiện, công cụ, có những người tư vấn và có thể là còn tham gia các buổi phát trực tiếp để tung hứng, xúi giục bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội...

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ triệu tập tất cả những người có liên quan đến sự việc này để làm rõ ý chí, nhận thức và quá trình thực hiện hành vi giúp bà Hằng. Nếu không có những người giúp sức, xúi giục bà Hằng thực hiện hành vi đưa tin sai sự thật thì có lẽ vụ việc cũng không đi quá xa như vậy. Những người xúi giục, giúp sức bà Hằng thực hiện hành vi xâm phạm đến lợi ích của các tổ chức cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với vai trò đồng phạm.

Để xử lý đối với những người có hành vi liên quan đến vụ việc này với vai trò đồng phạm với bà Hằng thì cơ quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh những người này biết hành vi của bà Hằng là vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp sức hoặc xúi giục bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các đồng phạm có thể thể hiện ở việc cung cấp thông tin, việc chuẩn bị các phương tiện kĩ thuật hoặc thể hiện ở hành vi cùng tham gia các buổi phát trực tiếp để có những lời nói xúi giục, thúc đẩy bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Luật sư Cường phân tích: "Với những người có hiểu biết pháp luật, hiểu biết xã hội, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi để đẩy những người khác cùng phạm tội là hành vi rất đáng trách, đáng lên án và phải bị xử lý bằng các chế tài nghiêm minh của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Để buộc tội đối với các đồng phạm trong vụ án này thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải làm rõ hành vi của từng người, làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của từng bị can đối với hành vi vi phạm pháp luật do mình gây ra. Có những bị can thực hiện hành vi với vai trò là người thực hành phải trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; có bị can thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là người giúp sức hoặc người xúi giục, tất cả những người này đều bị xử lý cùng với một tội danh là tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự với chế tài là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù".

Theo luật sư Cường, về nguyên tắc với những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, ngoan cố chống đối, không nhận thức được hành vi của mình, có nhân thân xấu, có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

Còn với những đối tượng phạm tội với vai trò thứ yếu, giúp sức, nhân thân tốt, nhận thức được hành vi sai phạm của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật thì sẽ được hưởng khoan hồng và có thể sẽ được áp dụng hình phạt là phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Việc quyết định hình phạt cụ thể đối với từng bị cáo sẽ do hội đồng xét xử quyết định trên cơ sở kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa tới đây.

Vụ án này có thể sẽ chưa dừng lại ở đây, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng làm rõ vai trò của những người có liên quan, nếu đủ căn cứ xác định đồng phạm thì sẽ tiếp tục khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với những người khác theo nguyên tắc mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ phải bị xử lý, không oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm.