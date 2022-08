Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 7h sáng nay (4/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ (ngày 5/8), trung tâm vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (<40km/giờ).

Đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong 24 giờ tới, khu vực phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113,5 đến 117,5 độ Kinh Đông của Biển Đông có gió giật mạnh và sóng lớn, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay (4/8) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Trên đất liền, áp thấp nhiệt đới có khả năng nối với rãnh áp thấp chạy qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm nay (4/8), miền Bắc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Ảnh minh họa.

Trong ngày và đêm mai (5/8): Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Trong ngày và đêm 6/8: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến áp thấp nhiệt đới.

Đồng thời, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Ngoài ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống…

