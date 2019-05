Ảnh: Những vụ án tạt axit thương tâm gây rúng động dư luận

1. Thiếu úy Công an tạt axit vợ sắp cưới: Ngày 1/1/2019, Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nguyên là Thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Đà Nẵng, đã dùng axit tại vào người chị Lê Thị Lan Vy (SN 1995, trú quận Thanh Khê).Chị Vy sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nửa khuôn mặt, bỏng ở tay chân. Cha mẹ chị Vy cũng bị bỏng nhẹ do bị axit dính. Nguyên nhân của vụ thiếu úy công an sát hại vợ sắp cưới bằng axit do sau khi tổ chức đám hỏi, Hải và chị Vy có mâu thuẫn tình cảm. Hải bắt đầu ghen tuông nghĩ chị Vy có người khác. Chị Vy sau đó đã nhiều lần yêu cầu chấm dứt tình cảm với Hải nhưng không được đồng ý. 2. Tạt axit Việt kiều Canada: Tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đi ăn tối. Khi cả hai đến quãng đường vắng gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) thì bị hai kẻ đeo khẩu trang áp sát, tạt axit. Sau đó, kẻ lạ mặt rút dao chém vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm trước khi lên xe tẩu thoát. Anh Nghiêm bị tạt axit bỏng 90% gương mặt, mắt không thể mở hoàn toàn và thị lực chỉ còn khoảng 15-20%.Ngày 6/5, CA tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông báo nhận dạng 2 nghi phạm: đều là nam giới cao khoảng 1,6 m, nói giọng bắc, tuổi từ 20 đến 30 tuổi. đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, dùng xe Wave xanh, cầm bình thủy tinh đựng axit Sunfuric và một dao bầu dài khoảng 30 cm. 3. Nữ sinh Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2005) đang sinh sống cùng bà nội của mình ở ấp Kinh Mới (xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Nhi là nạn nhân của vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra vào 7 năm trước khi mẹ ruột của em giật chồng người khác.Bà nội Nhi cho biết vì hoàn cảnh khó khăn, bố của Nhi phải đi làm thuê ở xa, lâu mới về thăm nhà một lần khiến mẹ Nhi nảy sinh tình cảm với một người đàn ông tên K. trong vùng. Người này là chồng của đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Linh (34 tuổi, ngụ cùng xã) - kẻ tạt axit. Chính quyền địa phương cho biết hoàn cảnh của gia đình Nhi luôn được quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cũng như được hỗ trợ, quyên góp từ nhiều mạnh thường quân. Kẻ đã tạt axit vào người Nhi cũng đã nhận mức án 18 năm tù giam. Mẹ của Nhi thì bỏ đi theo tình mới, chưa 1 lần về thăm con. 4. Cô giáo bị chồng cũ tạt axit: Năm 2018, Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) và Phạm Văn Thông (36 tuổi) đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán, Phạm Văn Thông qua nhà xin lỗi bố mẹ vợ, năn nỉ Huyền quay về chung sống, dù thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Vì thương con gái còn nhỏ, được sự khuyên nhủ của gia đình, Huyền quyết định về sống với chồng cũ. Sau đó, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sáng 24/3/2018, trong lúc nói chuyện, hai người cự cãi. Thông lấy can đựng axit tưới khắp cơ thể Huyền. Khi ấy, cha và con gái mới 8 tuổi của Huyền chứng kiến toàn bộ sự việc.Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân bị bỏng 29%. Đối tượng Phạm Văn Thông bị tòa kết án 7 năm tù giam. 5. Đang ngủ bị tạt axit qua cửa sổ: Ngày 21/4/2006 khi chị Phạm Thị Lương )SN 1982, quê Hà Tĩnh) nằm ngủ trong phòng, sát cửa sổ vẫn thường mở ra cho thoáng. Chị Lương đã bị tạt axit vào mặt và cổ. Nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn tới tỷ lệ 81%. Sau khi giáo viên này gặp nạn, gia đình đã khánh kiệt vì tiền chữa trị nhưng chị Lương vẫn bị mù lòa.Cho đến thời điểm hiện tại, những kẻ tạt axit vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

