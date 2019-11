Tỏ tình kiểu chẳng giống ai, "dân tổ" nhận cái kết đắng ngắt

" Dân tổ" là một cụm từ quen thuộc của giới trẻ để nói về những thanh niên thường xuyên phóng xe nhanh, bốc đầu trên đường. Những màn thể hiện vô cùng "hú hồn" của các thanh niên này từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều người. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip ghi lại hình ảnh một thanh niên đi xe máy nhưng bỏ cả 2 tay ra và đứng thẳng trên yên xe khiến người xem hú hồn. Chỉ vài giây sau, với hành động nguy hiểm của mình, chiếc xe lao thẳng vào giải phân cách, nam thanh niên ngã sõng soài trên đường. Với cách đi xe nguy hiểm, việc nam thanh niên ngã là điều không hề khó đoán. Tuy nhiên đối các "dân tổ" phía sau dường như vẫn bất ngờ khi liên tục chửi thề, sửng sốt dừng xe lại xem "đồng đội" của mình thế nào. Ngay sau khi vừa được đăng tải, clip đã thu hút rất nhiều lượt tương tác. Nhiều người tỏ rõ thái độ hả hê khi nam thanh niên trên bị ngã. Tài khoản tên D.Q.H bình luận: "Bọn này phải cho gãy hết răng mới chừa, cơm không thích nhai lại thích nuốt cháo đây mà". Đồng tình với ý kiến trên, một người dùng tên T.T nói: "Nguy hiểm quá, nhiều vụ chết vì va phải lũ 'trẻ trâu' như vậy. Không biết bao giờ tình trạng này mới chấm dứt?". Việc các "dân tổ" thể hiện nơi phố xá không còn quá xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là người dân thủ Đô. Tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, "đến hẹn lại lên" thi thoảng lại có 1 tốp dân tổ đua xe làm náo loạn đường phố về đêm, và đã rất nhiều lần xảy ra tai nạn nghiêm trọng. "Dân tổ bốc đầu" cũng là màn trình diễn được các thanh niên mới lớn yêu thích dù hành động này gây nguy hiểm mà mất an toàn giao thông. Công an mặc dù nhiều lần ra quân, luôn chú ý để ngăn chặn các đối tượng gây mất an toàn giao thông này nhưng tình trạng đua xe, bốc đầu vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Khi những dân tổ ra đường - Nguồn: Youtube

