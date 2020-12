An Giang: Khởi tố vụ án liên quan BN1440 nhập cảnh trái phép

(Kiến Thức) - Ngày 30/12, Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang hôm 24/12.

Theo đó, ngay sau khi có thông tin BN1440 dương tính với COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới tại An Giang, Công an An Giang phối hợp với công an các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và TP.HCM để tập trung rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này.



Từ đây, Công an An Giang phát hiện ra đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (trong đó có bệnh nhân nhiễm COVID-19).

Theo Công an An Giang, đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chống dịch bệnh COVID-19 ở nước ta.

Công an An Giang đề nghị các tập thể, cá nhân biết được thông tin liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này, kịp thời cung cấp cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (qua số điện thoại 0947.664.882, gặp đồng chí Hoàng Mạnh Thắng).

Chiếc xe chở bệnh nhân 1440. Ảnh VTC News