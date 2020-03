Âm mưu thiêu sống 2 mẹ con người tình: Cột chặt cửa trước khi hành động

Ngày 28/3, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang giữ hình sự Danh Hiếu Nghĩa (hay gọi là Út Nghĩa, SN 1978, ngụ tỉnh Đồng Tháp, sống lang thang ở TP.Vũng Tàu) về hành vi phóng hoả đốt nhà khiến 2 người bị bỏng nặng.

Danh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Nghĩa và chị Đỗ Thị Phương Lan (SN 1972, ngụ TP.Vũng Tàu) có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau.

Do mâu thuẫn nên cả 2 nhiều lần cự cãi nên chị Lan cắt đứt tình cảm với Nghĩa. Bực tức, Nghĩa lên kế hoạch sát hại chị Lan.

Tối 26/3, Nghĩa đi mua can nhựa rồi đến cây xăng trên đường Phước Thắng gần nơi chị Lan ở mang về cất giấu. Đến khoảng 2h sáng 27/3, Nghĩa đi bộ đến khu vực gần nhà chị Lan ở đường Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu.

Tại đây, Nghĩa dùng sây kẽm cột hết cửa các căn nhà xung quanh nhằm mục đích ngăn chặn các hộ dân chạy đến ứng cứu nạn nhân.

Sau đó, Nghĩa trèo qua cổng vào trong sân nhà chị Lan, dùng dây kẽm cột chắc cửa từ bên ngoài để gia đình chị Lan không thể thoát ra ngoài khi phát hiện cháy.

Hiện trường vụ án.

Cột xong cửa, Nghĩa ném can xăng đã chuẩn bị sẵn vào phòng khách nhà chị Lan qua đường cửa sổ. Tiếp đó, Nghĩa dùng một cây kẽm dài khoảng 30cm quấn nhúm vải có đường vào đầu cọng kẽm và dùng hộp quẹt đốt nhúm vải cháy.

Sau đó, Nghĩa ném vào chỗ chị Lan và cháu Trần Văn Tiến (SN 2000, con trai chị Lan) đang ngủ khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Nghĩa về căn phòng trọ ở đường Chi Lăng, phường 12, TP.Vũng Tàu ẩn nấu.

Người dân sinh sống gần nhà chị Lan phát hiện ngôi nhà bốc cháy nên hô hoán và báo cho công an. Công an có mặt cùng người dân dập lửa phá cửa vào bên trong đưa 2 mẹ con chị Lan bị bỏng đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên cả 2 được chuyển bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Công an vào cuộc điều tra xác định Nghĩa là người gây án nên truy bắt. Đến 10h30 cùng ngày, công an bắt giữ Nghĩa khi đang lẩn trốn ở căn nhà trọ ở đường Chi Lăng, phường 12, TP.Vũng Tàu. Qua làm việc, Nghĩa khai báo như trên.