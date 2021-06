Ai là chủ mưu vụ “chôn sống” nam thanh niên dưới hố?

Ngày 8/6, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An (PC01) vừa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ bắt giữ người trái pháp luật, đào hố "chôn sống" người khác vào tháng 3/2021 xôn xao dư luận.

Đối tượng bị bắt là Lê Đình Bảo (SN 1991, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Đây cũng là kẻ chủ mưu trong vụ bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, ngày 24/3, Lê Đình Bảo cùng với 13 người khác trú tại TP. Vinh và Hà Tĩnh bắt giữ N.V.Q. (17 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Nhóm này ép buộc V. cởi bỏ quần áo sau đó đẩy nam thanh niên này xuống hố đào sẵn rồi hất cát, "chôn sống" nạn nhân. Quá trình thực hiện, Bảo dùng điện thoại quay video phát lên trên mạng xã hội. Sau khi đoạn video được đăng tải, sự việc trên đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, hầu hết đều bày tỏ phẫn nộ trước hành vi của nhóm này. Sau khi nắm bắt được thông tin, Công an TP Vinh đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật". Riêng đối tượng chủ mưu Lê Đình Bảo sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an TP. Vinh tiến hành truy nã đối tượng này. Nắm được thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh Tây Nguyên, Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo, phối hợp với Phòng PC01 xác lập chuyên án và cử tổ công tác vào các tỉnh Tây Nguyên truy bắt đối tượng. Ngày 27/5, tổ công tác đã bắt giữ được Lê Đình Bảo khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Buôn Mê Thuật (Đắk Lắk). Cơ quan chức năng đã dẫn giải Bảo từ TP. Buôn Mê Thuật về và bàn giao lại cho Công an TP. Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ " chôn sống" nam thanh niên dưới hố đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện vụ "đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Làm rõ sự việc nam thanh niên bị "chôn sống"