99 người bay lắc tại Bar Ruby one và Karaoke Ruby KTV, truy nguồn ma túy

(Kiến Thức) - Lực lượng công an tỉnh Hải Dương đột kích hai quán Bar Ruby one và quán Karaoke KTV, phát hiện 99 đối tượng dương tính với ma túy. Theo lời khai của các đối tượng, số ma túy được mua từ nhân viên trong quán.

Vào khoảng 1h ngày 28/6 , Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Hải Dương đột kích hai quán Bar Ruby one tại (khu 6, phường Nhị Châu) và quán Karaoke KTV ( đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải Dương) phát hiện 114 người tại 9 phòng hát của hai quán đang bay lắc theo tiếng nhạc (trong đó 90 người tại 07 phòng hát của quán Rube one, 24 người tại 2 phòng hát của quán Karaoke KTV).



Lực lực chức năng đã thu giữ nhiều đĩa sứ, ống hút, các gói tinh thể màu trắng và một số viện nén màu hồng (các đối tượng khai nhận là ma túy estasy và ketamine).

Tại cơ quan Công an, tiến hành test nhanh phát hiện có 99 đối tượng dương tính với ma túy (trong đó quán Bara Ruby one có 81 đối tượng, quán karaoke KTV có 18 đối tượng).

Đáng chú ý, qua lời khai các đối tượng, cơ quan công an xác định các đối tượng mua ma túy từ nhân viên trong quán.

Quán Bar Ruby one.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nêu lên một thực trạng, thời gian qua, việc đấu tranh với tội phạm về ma túy ngày càng có những diễn biến phức tạp, lượng ma túy thu giữ rất lớn, có nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia bị phát hiện, bóc gỡ. Bên cạnh đó việc sử dụng ma túy tập trung ở các quán karaoke, vũ trường có xu hướng gia tăng. Với những quán karaoke, vũ trường tập trung đông người, hoạt động quá giờ quy định thì thường có hành vi vi phạm về việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Do đó, luật sư Cường cho rằng, việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng trong các quán bar, karaoke trên không có nhiều điều bất ngờ. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ đối tượng nào đã đứng ra tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng nào đã bán ma túy để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Hiện trường quán Karaoke KTV.

Theo quy định của pháp luật, người sử dụng trái phép chất ma túy được coi là người bệnh và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên có thể bị bắt buộc cai nghiện.

Đối với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rõ ràng đã có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trực tiếp chỉ đạo các lực lượng đột kích.

“Trong những vụ việc như thế này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành kiểm tra nhanh để xác định người nào dương tính với ma túy, người nào không, làm rõ loại ma túy mà các đối tượng sử dụng là loại nào, phương thức thủ đoạn sử dụng như thế nào, ai là người cung cấp ma túy, ai là người tạo các điều kiện vật chất để cùng sử dụng trái phép chất ma túy?” - luật sư Cường nêu ý kiến và cho rằng, người nào mua bán trái phép chất ma túy và đứng ra tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy, tạo các điều kiện vật chất về địa điểm, dụng cụ, phương tiện để người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tang vật vụ án.

Theo quy định tại điều 255 bộ luật hình sự năm 2015, người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ chịu mức hình phạt thấp nhất là 2 năm tù, cao nhất là tù chung thân.

Còn đối với đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điều 251 bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt thấp nhất là hai năm tù, cao nhất là tử hình, phụ thuộc vào lượng ma túy mua bán và các yếu tố khác thể hiện tính chất mức độ hành vi phạm tội.

