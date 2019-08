8 vụ sai phạm nóng TP HCM chuyển cơ quan điều tra nghiêm trọng thế nào?

Cụ thể, thứ nhất: sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và xây dựng Thăng Long (tên gọi khác: Bảy Hiền Tower) do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư.

Hàng chục khách hàng đã bỏ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để mua ki ốt và sàn thương mại. Thế nhưng, ki ốt không được nhận, tiền có nguy cơ mất trắng.

Suốt nhiều năm qua, nhiều khách hàng mòn mỏi chờ đợi để được nhận ki ốt và sàn thương mại ở dự án Bảy Hiền Tower, đường Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình, TP HCM trong vô vọng.

Trong khi đó, Dự án này kéo dài gần 10 năm, qua 3 lần thay tên đổi họ nhưng pháp nhân chủ dự án rất mập mờ, không rõ ràng trách nhiệm thuộc về ai. Đã nhiều lần cơ quan chức năng phải đình chỉ thi công do chủ đầu tư dính nhiều sai phạm. Đỉnh điểm là cuối tháng 6/2018, thanh tra UBND TP HCM đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý.

Thứ hai là dự án Trung tâm thương mại căn hộ cao cấp Dragon Court, phường Tân Thuận Tây, quận 7 (tên gọi khác là dự án Đức Long Golden Land ).

Qua công tác thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm tại dự án Dragon Court, như bán hàng chưa đủ điều kiện, liên quan đến đất công... Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã vi phạm tại một phần thửa 59, 60, 82 tờ bản đồ số 15.

Sau đó, UBND quận 7 đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng, buộc ngừng thi công công trình và Công ty Vạn Gia Long tự phá dỡ phần xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, đến đầu năm 2018, Công ty Vạn Gia Long tiếp tục đào đất phần diện tích tại vị trí từ trục D’ + 3300 đến ranh lộ giới cầu Tân Thuận 2 (diện tích vi phạm 140m2).

Quy hoạch khu Bắc Rạch Chiếc.

Thứ ba là dự án Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc do Công ty CP Địa ốc 10 thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư cũng được chuyển sang cơ quan điều tra. Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc thuộc phường Phước Long A, có quy mô 78 ha nằm trong tổng thể Khu thể dục thể thao Rạch Chiếc, sân Golf quận 2, Metro An Phú. Dự án cách trung tâm TP HCM khoảng 7 km qua hướng cầu Sài Gòn, Cầu Thủ Thiêm và Hầm Thủ Thiêm.

Theo quy hoạch, Bắc Rạch Chiếc sẽ là khu dân cư kiểu mẫu của thành phố, quy mô lớn và hiện đại gồm nhiều khu biệt thự vườn, nhà liền kề, chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ, công viên du lịch, trường học... Tuy nhiên, gần 20 năm qua hệ thống hạ tầng ở đây vẫn chưa hoàn chỉnh.

Bốn là hoạt động của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận. Tháng 5/2018, sau khi Công ty Tân Thuận bán 32ha ở Phước Kiển (Nhà Bè) cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Ủy ban kiểm tra Thành ủy kết luận có vi phạm và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra làm rõ.

Tiếp đó là vụ việc UBND TP chỉ đạo Thanh tra TP vào cuộc thanh tra làm rõ tình hình hoạt động kinh doanh, quản lý sử dụng đất của Công ty Tân Thuận. Từ kết quả thanh tra này đã lộ ra thêm nhiều sai phạm khác.

Năm là hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).Trước đó, Ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), đã bị bắt vì liên quan đến các sai phạm tại IPC.

Thứ sáu: Dự án Phát triển mạng lưới cấp nước của Công ty CP cấp nước Trung An - Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn(Sawaco) cũng được chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ. Dự án Phát triển mạng lưới cấp nước Thới Tam Thôn (đợt 12) nằm trong danh mục các dự án cấp nước năm 2017 trên địa bàn huyện Hóc Môn do Sawaco làm chủ đầu tư. Đơn vị trực tiếp quản lý dự án là Công ty cổ phần cấp nước Trung An bị phát hiện có nhiều sai phạm.

Bảy là kết luận thanh tra số 536/2017 của Thanh tra Sở Tài chính và tám là công tác quản lý nguồn kinh phí nâng cấp hẻm 74 Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Bên cạnh đó, TP cũng đã thực hiện 19.320 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều thiếu sót, sai phạm ở các lĩnh vực như vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông vận tải, văn hóa - thể thao, du lịch, y tế, công thương, lao động, kế toán, xây dựng...