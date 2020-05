8 nữ Bí thư Tỉnh ủy đang đương nhiệm: Họ là ai?

Ngày 23/5, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Bộ Chính trị điều động, phân công bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê Hà Nội, là PGS.TS Vật lý, từng công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trước khi được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Trưởng Ban Dân nguyện. Bà Nguyễn Thanh Hải trở thành nữ Bí thư Tỉnh uỷ thứ 8 đương nhiệm. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, sinh năm 1970 tại Hoa Lư, Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: PGS.TS Tâm lý học; Lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thu Hà là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà Hà hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016 – 2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang. Bà Lê Thị Thuỷ - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam, sinh năm 1964, tại Diễn Châu, Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật; Lý luận chính trị cao cấp. Bà Thuỷ từng làm nhân viên Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, Phó chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên (Nghệ An), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An. Từ tháng 10/2010 đến tháng 8/2016, bà Thủy làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Từ tháng 8/2016 đến tháng 7/2019, bà Thủy làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 7/2019, bà Thuỷ được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Bà Lê Thị Thủy là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, sinh năm 1963, dân tộc Mông, quê quán xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Bà gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1998, giáo dục phổ thông 12/12, bà tốt nghiệp Đại học An ninh; Lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được Bộ Chính trị phê chuẩn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (vào tháng 9/2018), bà Giàng Páo Mỷ từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tam Đường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Lai Châu. Bà Lâm Thị Phương Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, sinh năm 1967, quê Ninh Bình, tốt nghiệp cử nhân Lịch sử, Thạc sĩ Luật; Lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, bà Lâm Phương Thanh là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Bà Thanh cũng từng giữ các chức vụ như Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan TƯ Đoàn… Tháng 12/2017, bà Thanh được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, sinh năm 1964, quê Nghệ An, tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm; Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Bà Trà xuất thân từ giáo viên, sau đó là cán bộ chỉ đạo chuyên môn, rồi Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên – tỉnh Yên Bái. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy, bà Trà từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Tháng 9/2016, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XVIII, bà Phạm Thị Thanh Trà được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang, sinh năm 1970 tại Tịnh Biên, An Giang. Bà Xuân tốt nghiệp Cử nhân sư phạm; Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Bà Xuân từng giữ các chức vụ: Bí thư Thị ủy thị xã Tân Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Tháng 10/2015, bà Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2010-2015 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, bà Xuân còn là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sinh năm 1966, quê Vĩnh Phúc, tốt nghiệp Thạc sĩ Luật, Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình công tác, bà Lan từng giữ các chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 5/2015, bà Hoàng Thị Thúy Lan được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, bà Lan còn là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Xem thêm video: 4 Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước: Họ là ai?. Nguồn: VTC Now.

