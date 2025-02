“Đại gia đồng nát” Nghệ An bán Lamborghini Huracan sau 1 năm

Vào tháng 4 năm ngoái, đại gia đồng nát Nghệ An tậu Lamborghini Huracan LP610-4 gần 9 tỷ đồng khiến giới mê xe và nhiều người bất ngờ, sau khi xây biệt thự hơn 100 tỷ đồng, chiếc xe nổi bật với màu cam rất thời trang. Dù đã tân trang cho xe rất nhiều đồ chơi nhưng số lần đại gia này cầm lái ra đường trong gần 1 năm qua không nhiều, thì mới đây, chiếc Lamborghini Huracan của đại gia đồng nát Nghệ An đã quay trở về showroom ở Hà Nội để tìm khách hàng mới. Khi chiếc đại gia đồng nát bán Lamborghini Huracan LP610-4 về showroom xe sang ở Hà Nội còn nguyên bụi bẩn, con số 37 dán ở nắp capô và đuôi xe. Đây hiện là 1 trong số rất hiếm các siêu xe Lamborghini Huracan đang được chào bán trên thị trường. Nguyên bản của xe Lamborghini Huracan LP610-4 này là cam, đi kèm thêm bộ tem mới khá bắt mắt. Điểm nhấn tiếp theo chính là việc siêu bò sở hữu body kit độ carbon, với cản trước, nẹp sườn được trang bị thêm cánh lướt gió mới. Sau cùng là cánh gió đuôi cố định giúp chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 này trông nổi bật lên hẳn, so với thiết kê nguyên bản. Cuối cùng là chủ xe đã trang bị 4 bộ mâm từ phiên bản Lamborghini Aventador SVJ cho siêu bò này, mang đến sự mới lạ. Siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 mới được 1 đại gia Nghệ An bán lại sở hữu động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 tốc độ và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhờ đó, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Video: Lamborghini Huracan LP610-4 của đại gia đồng nát Nghệ An.

