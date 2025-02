"Mướt mồ hôi" vác gỗ mục về nhà, ai ngờ Thần Tài gõ cửa

Khi đang lên rừng đốn củi, một lão nông đã vô tình nhặt được một khúc gỗ mục nát. Nghĩ rằng khúc gỗ này có thể dùng để đốt lửa nên ông đã nhặt đem về. Khi đến nhà, con trai của lão nông và những người hàng xóm vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy khúc gỗ mục kỳ lạ mà ông mang về. Họ phát hiện đây không phải là khúc gỗ mục bình thường mà cực quý giá. Cụ thể, đây có thể là "khối u cây thông" hay còn gọi là "nốt thông". Cây thông có "khối u" như vậy rất hiếm, ước tính khúc gỗ này đã vài chục năm tuổi. Mặc dù nhìn bề mặt của nó hơi mục nát nhưng thực ra bên trong vẫn còn tốt. Kích thước nốt thông này lớn như vậy chứng tỏ thân cây đã bị mục nát vì bị nó hút hết chất dinh dưỡng. Cấu trúc dạng sợi của nốt thông này đã thay đổi nhiều theo thời gian do đó tạo thành nhiều loại hoa văn đẹp mắt, nhờ vậy giá trị của chúng trên thị trường được đánh giá cao. Một số chuyên gia nhận định giá trị của những nốt thông có thể lên đến hàng chục nghìn NDT cho một miếng. Có thể khẳng định khúc gỗ mục mà lão nông nhặt được là báu vật vô giá. "Nốt thông" thực chất là một loại mô sẹo của cây thông: Một loại tự bảo vệ của cây hình thành do sinh sản vô tính sau khi cây bị thương. Nguyên nhân sẹo cây có thể được chia thành hai loại: Tổn thương ngoại lực và nhiễm trùng do vi khuẩn. Sau khi tác động ngoại lực, cây bị gãy và gây ra tình trạng thiếu dinh dưỡng cục bộ, từ đó dẫn đến hình thành các mô giống như khối u. Ngoài ra nó cũng có thể do bệnh tật và côn trùng gây hại. Công dụng của "nốt thông" tương tự như nhựa thông. Nốt thông có thể được dùng làm thuốc có vị đắng, tính ấm, có tác dụng kinh gan, kinh tỳ, chữa bệnh viêm ở người. Nhựa thông cũng có tác dụng chữa bệnh phát ban do nóng trong người rất tốt. Ngoài ra cũng có thể bôi trực tiếp nhựa thông lên bộ phận bị chàm, sử dụng 2-3 lần/ngày, các triệu chứng của bệnh chàm sẽ thuyên giảm rõ rệt. Một số nơi còn đặt nốt thông trong nhà vì nó có thể xua đuổi muỗi, ngăn ngừa bệnh tật vào mùa hè và giúp tinh thần sảng khoái vào mùa đông. Trên thị trường đồ gỗ, gỗ thông được nhiều người ưa chuộng và săn lùng. Mời các bạn xem video: 7 hiện tượng thiên nhiên bí ẩn gây tò mò nhất. Nguồn: Neews

