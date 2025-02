Thưởng thức món ngon tạo nên thương hiệu ẩm thực Cao Bằng

Cao Bằng là tỉnh thành nằm ở vùng địa đầu tổ quốc, nơi có địa hình sông, suối dày đặc, nhiều đồi núi và thung lũng. Nơi đây được ví như “viên ngọc xanh” của núi rừng Đông Bắc làm say đắm lòng người bằng khung cảnh hữu tình, núi non, suối thác hùng vĩ, cùng với đó là vô vàn danh lam thắng cảnh. Ảnh Internet Ngoài các khu di tích lịch sử như Pác Pó, núi Các – Mác, suối Lê – Nin, du khách còn mê mẩn ẩm thực Cao Bằng với các món ăn độc đáo, mang phong vị địa phương. Ảnh Internet Bánh cuốn Cao Bằng đặc biệt hơn so với bánh cuốn ở các vùng khác, thường ăn cùng với nước dùng ninh từ xương. Trong phần nước dùng ninh xương còn có cả thịt bằm và hành hoa mỡ, ăn kèm bánh cuốn nóng hoặc bánh cuốn trứng. Ảnh Internet Khi đến Cao Bằng, đừng quên thưởng thức phở chua, một món ăn đặc sản Cao Bằng mang hương vị đặc trưng. Món phở này được trộn với thịt lợn chiên giòn hoặc thịt vịt quay, măng chua, đậu phộng, nước mắm chua ngọt. Đây là một món ăn nổi bật trong các bữa sáng ở Cao Bằng, bạn không thể bỏ qua khi đến với vùng đất này. Ảnh Internet Một món ăn đặc biệt nữa mà bạn phải thử khi đi du lịch Cao Bằng là bánh trứng kiến. Món bánh này có nguồn gốc từ dân tộc Tày, với vỏ bánh là bột nếp mềm và nhân trứng kiến thơm ngon. Đây là một món ăn đặc sản Cao Bằng chỉ có vào mùa sinh sản của kiến, từ tháng 4 đến tháng 5, khi trứng kiến nhiều và dễ thu hoạch. Ảnh Internet Vịt quay là món ăn đã quen thuộc với rất nhiều người, nhưng khi đến du lịch Cao Bằng, bạn sẽ được thưởng thức một món ăn đặc sản cực kỳ độc đáo - vịt quay 7 vị. Món ăn này được chế biến từ thịt vịt tươi ngon, da giòn rụm và mật ong rừng thơm lừng. Vịt quay 7 vị là món ăn đặc sản Cao Bằng có nguồn gốc từ người Tày, vốn là món ăn phổ biến trong các dịp lễ hội hoặc cưới hỏi. Ảnh Internet Tiếp đến là rau dạ hiến - một món ăn đặc sản Cao Bằng rất quý hiếm, được gọi là tinh hoa của núi rừng. Loại rau này chỉ mọc ở những vùng núi cao, có hương vị ngọt thanh đặc biệt. Rau dạ hiến đã trở thành món ăn đặc sản Cao Bằng quen thuộc trong các nhà hàng và được nhiều du khách yêu thích vì sự thanh mát, dễ ăn. Ảnh Internet Cứ vào độ cuối thu khoảng tháng 9 - tháng 10 là thời gian thu hoạch trám đen. Trám đen có thể chế biến được nhiều món ngon như: xôi trám đen, trám đen kho cá, trám rang thịt, trám nhồi thịt... Trong đó, xôi trám đen là đặc sản nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Ảnh Ỉnternet Nằm khâu là món ăn đặc sản Cao Bằng tiếp theo mà bạn nên thử. Món ăn này chế biến từ thịt ba chỉ, chiên vàng giòn và sau đó hấp với khoai sọ, đường đỏ. Hương vị của nằm khâu rất đặc biệt, thịt béo ngậy và khoai bở tơi, kết hợp với nước chấm riêng biệt tạo nên một món ăn đặc sản Cao Bằng đầy hấp dẫn. Ảnh Internet Bánh coóng phù là một dạng bánh trôi đặc sắc của vùng Cao Bằng. Món này làm từ gạo nếp, đường, đậu phộng, mè và gừng tươi. Với cách làm tương tự bánh trôi bình thường nhưng không có nhân bánh và có nhiều màu. Một bát bánh coóng phù ấm nóng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho du khách khi tới du lịch Cao Bằng. Ảnh InternetXem video: Lạp sườn Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc. Nguồn VTV24

Cao Bằng là tỉnh thành nằm ở vùng địa đầu tổ quốc, nơi có địa hình sông, suối dày đặc, nhiều đồi núi và thung lũng. Nơi đây được ví như “viên ngọc xanh” của núi rừng Đông Bắc làm say đắm lòng người bằng khung cảnh hữu tình, núi non, suối thác hùng vĩ, cùng với đó là vô vàn danh lam thắng cảnh. Ảnh Internet Ngoài các khu di tích lịch sử như Pác Pó, núi Các – Mác, suối Lê – Nin, du khách còn mê mẩn ẩm thực Cao Bằng với các món ăn độc đáo, mang phong vị địa phương. Ảnh Internet Bánh cuốn Cao Bằng đặc biệt hơn so với bánh cuốn ở các vùng khác, thường ăn cùng với nước dùng ninh từ xương. Trong phần nước dùng ninh xương còn có cả thịt bằm và hành hoa mỡ, ăn kèm bánh cuốn nóng hoặc bánh cuốn trứng. Ảnh Internet Khi đến Cao Bằng, đừng quên thưởng thức phở chua, một món ăn đặc sản Cao Bằng mang hương vị đặc trưng. Món phở này được trộn với thịt lợn chiên giòn hoặc thịt vịt quay, măng chua, đậu phộng, nước mắm chua ngọt. Đây là một món ăn nổi bật trong các bữa sáng ở Cao Bằng, bạn không thể bỏ qua khi đến với vùng đất này. Ảnh Internet Một món ăn đặc biệt nữa mà bạn phải thử khi đi du lịch Cao Bằng là bánh trứng kiến. Món bánh này có nguồn gốc từ dân tộc Tày, với vỏ bánh là bột nếp mềm và nhân trứng kiến thơm ngon. Đây là một món ăn đặc sản Cao Bằng chỉ có vào mùa sinh sản của kiến, từ tháng 4 đến tháng 5, khi trứng kiến nhiều và dễ thu hoạch. Ảnh Internet Vịt quay là món ăn đã quen thuộc với rất nhiều người, nhưng khi đến du lịch Cao Bằng, bạn sẽ được thưởng thức một món ăn đặc sản cực kỳ độc đáo - vịt quay 7 vị. Món ăn này được chế biến từ thịt vịt tươi ngon, da giòn rụm và mật ong rừng thơm lừng. Vịt quay 7 vị là món ăn đặc sản Cao Bằng có nguồn gốc từ người Tày, vốn là món ăn phổ biến trong các dịp lễ hội hoặc cưới hỏi. Ảnh Internet Tiếp đến là rau dạ hiến - một món ăn đặc sản Cao Bằng rất quý hiếm, được gọi là tinh hoa của núi rừng. Loại rau này chỉ mọc ở những vùng núi cao, có hương vị ngọt thanh đặc biệt. Rau dạ hiến đã trở thành món ăn đặc sản Cao Bằng quen thuộc trong các nhà hàng và được nhiều du khách yêu thích vì sự thanh mát, dễ ăn. Ảnh Internet Cứ vào độ cuối thu khoảng tháng 9 - tháng 10 là thời gian thu hoạch trám đen. Trám đen có thể chế biến được nhiều món ngon như: xôi trám đen, trám đen kho cá, trám rang thịt, trám nhồi thịt... Trong đó, xôi trám đen là đặc sản nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Ảnh Ỉnternet Nằm khâu là món ăn đặc sản Cao Bằng tiếp theo mà bạn nên thử. Món ăn này chế biến từ thịt ba chỉ, chiên vàng giòn và sau đó hấp với khoai sọ, đường đỏ. Hương vị của nằm khâu rất đặc biệt, thịt béo ngậy và khoai bở tơi, kết hợp với nước chấm riêng biệt tạo nên một món ăn đặc sản Cao Bằng đầy hấp dẫn. Ảnh Internet Bánh coóng phù là một dạng bánh trôi đặc sắc của vùng Cao Bằng. Món này làm từ gạo nếp, đường, đậu phộng, mè và gừng tươi. Với cách làm tương tự bánh trôi bình thường nhưng không có nhân bánh và có nhiều màu. Một bát bánh coóng phù ấm nóng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho du khách khi tới du lịch Cao Bằng. Ảnh Internet Xem video: Lạp sườn Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc. Nguồn VTV24