7 Thứ trưởng Bộ Công an hiện nay gồm những ai?

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (SN 1962 tại tỉnh Ninh Bình) trình độ Tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm. Ông Tỏ từng giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Từ tháng 3/2014, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên. Hơn 2 năm sau, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV hơn 1 năm sau đó. Tháng 5/2020, tại quyết định 668/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Hiện ông là đại biểu Quốc hội khóa XV. Thượng tướng Lương Tam Quang (SN 1965, quê Hưng Yên) được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân, đã đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh. Ông giữ chức Phó chánh Văn phòng Bộ Công an từ năm 2012 đến 2017. Từ năm 2017 đến 2019, ông giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an và lần lượt mang hàm Thiếu tướng, Trung tướng. (Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang) Ngày 15/8/2019, Bộ Công an công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, làm Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 21/5/2020, ông được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn (SN 1961, quê quán TP Đà Nẵng). Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an. Ngày 22/11/2016, tại Quyết định 2255/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2021, ông Nguyễn Văn Sơn được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (SN 1964, quê Hưng Yên). Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội. Sau đó, ông giữ chức Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra; Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội; Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội; Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Sau đó, ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng; Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngày 15/8/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng (SN 1966, quê xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2019, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng. Tháng 4/2020, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 17/1, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, được trao quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an. Ông Tuyến, 49 tuổi, quê Hà Nội, trước đó ông đã kinh qua các vị trí Phó phòng, Trưởng phòng, Cục phó Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, sau đó làm Giám đốc công an Đăk Lăk. Tháng 3/2021, ông được điều động giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Ngày 17/1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được trao quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an. Ông Long, 48 tuổi, quê Bắc Giang, từng giữ chức Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Phó giám đốc và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Năm 2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng C03. Tháng 1/2021, ông được thăng quân hàm, là thiếu tướng trẻ nhất trong lực lượng Công an. (Ảnh: Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Long)

