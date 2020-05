Chân dung 9 thứ trưởng Bộ Công an

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ: Tướng Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê ở tỉnh Ninh Bình. Năm 2013, ông giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm và mang hàm thiếu tướng. (Ảnh: Vietnamnet) Năm 2014 – 2020, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và sau đó được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Vietnamnet) Năm 2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ công an. (Ảnh: Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Nguồn: Anninhthudo) Thiếu tướng Lê Tấn Tới: Tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê ở tỉnh Cà Mau. Trước năm 2019, ông giữ chức Giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. (Ảnh thiếu tướng Lê Tấn Tới lúc còn mang hàm đại tá. Nguồn: Quochoi) Năm 2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ công an và được phong hàm thiếu tướng. Năm 2010, ông được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ công an. (Ảnh thiếu tướng Lê Tấn Tới lúc mang hàm đại tá. Nguồn: Thoidai) Thiếu tướng Lê Quốc Hùng: Tướng Lê Quốc Hùng sinh năm 1966, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước năm 2015, ông giữ chức vụ Phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế, là Đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Vietnamnet) Năm 2015, ông được bổ nhiệm chức Giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2018, ông được bầu làm Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy công an Trung ương. (Ảnh: Toquoc) Năm 2019, ông được phong hàm thiếu tướng. Năm 2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ công an. (Ảnh Bộ công an) Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc: Tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở tỉnh Hưng Yên. Trước năm 2013, ông công tác tại công an TP Hà Nội. Năm 2013, ông được bổ nhiệm chức Phó giám đốc công an TP Hà Nội. (Ảnh: NLD) Năm 2016, ông được bổ nhiệm chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ công an. Năm 2017, ông được phong hàm thiếu tướng. (Ảnh: Quochoi) Năm 2018, ông tiếp tục giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Năm 2019, ông được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ công an. (Ảnh: Đaidoanket) Trung tướng Lương Tam Quang: Tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở tỉnh Hưng Yên. Trước năm 2015, ông giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Bộ công an. (Ảnh: Vietnamnet) Năm 2015, ông được phong hàm thiếu tướng. Năm 2017, ông được bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Bộ công an. (Ảnh: Zing) Năm 2019, ông được phong hàm trung tướng và được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ công an. Năm 2020, ông được bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ công an. (Ảnh: Thuonghieucongluan) Trung tướng Nguyễn Văn Sơn: Tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê ở TP Đà Nẵng. Trước năm 2015, ông giữ chức vụ Giám đốc công an TP Đà Nẵng và mang hàm thiếu tướng. (Ảnh: Thanhtra) Năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị công an nhân dân. Năm 2016, ông được bổ nhiểm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ công an và được phong hàm trung tướng. Đến năm 2018, ông được bầu bổ sung vào Ban thường vụ Đảng ủy công an trung ương. (Ảnh: Công an Quảng Ninh) Thượng tướng Nguyễn Văn Thành: Tướng Nguyễn Văn Thành sinh năm 1957, quê ở tỉnh Ninh Bình. Trước năm 2009, ông công tác tại công an TP Hải Phòng. (Ảnh: Bộ công an) Từ năm 2009 - 2014, ông lần lượt giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Năm 2014, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: CAND) Năm 2015, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Đến năm 2016, ông được thăng hàm thượng tướng. (Ảnh: CAND) Thượng tướng Bùi Văn Nam: Tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955, quê ở tỉnh Nam Định. Trước năm 2008, ông từng giữ các chức vụ Phó tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ công an, mang hàm thiếu tướng. (Ảnh: VOV) Năm 2008, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ công an và được thăng hàn trung tướng. Năm 2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. (Ảnh: CAND) Đến năm 2013, ông được điều động trở lại giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ công an và được thăng hàm thượng tướng. (Ảnh: ANTV) Thượng tướng Lê Quý Vương: Tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê ở tỉnh Phú Thọ. Trước năm 2008, ông từng giữ các chức vụ Giám đốc công an tỉnh Phú Thọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng và mang hàm thiếu tướng. (Ảnh: Vietnamnet) Năm 2008, ông được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ công an và được phong hàm trung tướng. Đến năm 2010, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2013, ông được phong hàm thượng tướng. (Ảnh: Zing) Tháng 1/2016, ông tiếp tục tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. 9 tháng sau đó, ông được chỉ định làm Phó bí thư Đảng ủy công an Trung ương (2016-2021). (Ảnh: Tienphong) Từ năm 2017 đến năm 2020, ông đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: NLD) Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ. (Nguồn: VTC)

