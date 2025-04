Vua smartphone tầm trung của Samsung lên kệ tại Việt Nam, có đáng mua?

Ở thị trường Việt Nam, Samsung Galaxy A26 5G có 3 màu sắc để lựa chọn gồm đen opal, cam opal, xanh opal. Giá của phiên bản RAM 6 GB/ROM 128 GB là 6,59 triệu đồng. Phiên bản RAM 8 GB/ROM 128 GB có giá 6,99 triệu đồng. Nếu muốn mua phiên bản RAM 8 GB/ROM 256 GB, khách hàng cần chi ra số tiền 7,99 triệu đồng. Samsung Galaxy A26 5G sử dụng màn hình Super AMOLED 6,7 inch, độ phân giải FHD+ (2.340x1.080 pixel), thiết kế notch Infinity-U và tần số quét 120Hz, đạt độ sáng tối đa 1.000 nit, bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+. Cung cấp sức mạnh cho Samsung Galaxy A26 5G là chip Exynos 1380lõi 8 với tốc độ tối đa 2,4 GHz, GPU Mali-G68 MP5. Hệ điều hành Android 15, tuỳ biến trên giao diện Samsung One UI 7. Galaxy A26 5G được Samsung cam kết cập nhật hệ điều hành trong 6 phiên bản và bảo mật suốt 6 năm, tương tự như các mẫu A36 và A56.Kích thước của Samsung Galaxy A26 5G lần lượt là 164 x 77,5 x 7,7mm, trọng lượng 200g. Cảm biến vân tay tích hợp nơi nút nguồn bên cạnh phải. Smartphone tầm trung này đạt chuẩn chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP67. Dung lượng pin của Samsung Galaxy A26 5Glà 5.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W nhưng máy không có củ sạc trong hộp. Điều đó đồng nghĩa với việc, khách hàng sẽ phải chi thêm tiền để mua. Samsung A26 5G được tối ưu với hệ điều hành One UI 7, mang đến giao diện trực quan, thao tác dễ dàng và tùy chỉnh linh hoạt theo sở thích của người dùng. Với Quick Share, việc chia sẻ hình ảnh, tài liệu trở nên nhanh chóng chỉ bằng một cú chạm, hỗ trợ cả thiết bị Samsung và các nền tảng khác. Samsung A26 nổi bật với ống kính chính lên đến 50MP OIS, giúp ghi lại những khoảnh khắc chi tiết, sống động. Không những vậy, hệ thống camera còn đi kèm cảm biến góc siêu rộng 8MP để hỗ trợ chụp phong cảnh dễ dàng. Smartphone này sở hữu camera góc rộng hỗ trợ người dùng chụp những bức ảnh phong cảnh hay nhóm đông thành viên một cách trọn vẹn và sống động. Trong khi đó, camera trước 13MP cho phép sáng tạo những bức ảnh tự sướng sắc nét, màu sắc tự nhiên, phục vụ tốt cho các cuộc gọi video và chụp chân dung.Ngoài ra, camera macro 2MP cho phép điện thoại chụp cận cảnh với độ sắc nét ưu trội. Cộng thêm các chế độ AI trên Samsung A series hỗ trợ chụp ảnh qua hệ thống cài đặt tối ưu hóa cho máy ảnh, mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp. A26 5G mang đến sự ổn định lâu dài với 6 lần cập nhật hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật. Tính năng thông minh này giúp smartphone luôn vận hành mượt mà, an toàn trước các rủi ro về bảo mật. Mặt khác, nhà sản xuất còn tích hợp thêm công nghệ Knox Vault trên điện thoại Samsung A26 5G. Đây là giải pháp bảo mật đạt chứng nhận EAL-5+ giúp bảo vệ thông tin cá nhân và data quan trọng. Với công nghệ này, mật khẩu, khóa bảo mật và dữ liệu sinh trắc học được lưu trữ trong một môi trường tách biệt, hạn chế tối đa nguy cơ bị tấn công mạng. Mời độc giả xem thêm video "Samsung Galaxy A16 5G - Đã vô đối".

